Gempa M 7,6 Bitung Guncang Gorontalo, Warga Panik

Ilustrasi.(Freepik)

GUNCANGAN gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 yang berpusat di perairan Bitung, Sulawesi Utara, dirasakan kuat oleh warga di berbagai wilayah Provinsi Gorontalo pada Kamis (2/4/2026) pagi. Meski memicu kepanikan luar biasa, BMKG memastikan wilayah Gorontalo tidak terdampak potensi tsunami.

Gempa yang terjadi pada pukul 06.48 Wita tersebut berlangsung selama kurang lebih satu menit. Di Kabupaten Gorontalo, warga dilaporkan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena guncangan yang terasa mengayun dengan intensitas cukup keras.

"Guncangan gempa terasa seperti mengayun dan cukup keras hingga membuat panik. Kami di sekitar kompleks memilih ke luar rumah," ujar Adhan, seorang warga Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ia menambahkan bahwa tiang listrik hingga mobil yang terparkir tampak bergoyang saat gempa berlangsung.

Kepanikan serupa juga dirasakan warga di Kabupaten Bone Bolango. Aldianto, warga Tapa, mengaku langsung menghubungi kerabatnya di Bitung sesaat setelah guncangan mereda untuk memastikan kondisi mereka, mengingat pusat gempa berada di wilayah tersebut.

Pemutakhiran Data BMKG

Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Andri Wijaya Bidang, menjelaskan bahwa berdasarkan data awal, gempa tersebut tercatat bermagnitudo 7,3. Namun, setelah dilakukan pemutakhiran oleh BMKG, kekuatan gempa divalidasi menjadi magnitudo 7,6.

Pusat gempa berada di koordinat 1,21 Lintang Utara dan 126,25 Bujur Timur, tepatnya 127 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 18 kilometer.

Analisis Dampak Wilayah Gorontalo: Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, wilayah Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak terdampak tsunami. Peringatan dini tsunami hanya dikeluarkan untuk wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Andri Wijaya mengimbau masyarakat Gorontalo untuk tetap tenang tetapi waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. "Untuk wilayah Gorontalo dari hasil pemodelan tidak terdampak tsunami dari gempa tadi, tetapi tetap waspada dan menunggu informasi resmi selanjutnya dari BMKG," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan bangunan yang signifikan di wilayah Gorontalo akibat guncangan gempa tersebut. Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Ant/I-2)