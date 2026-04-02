Gempa M7,6 Bitung Terasa hingga Gorontalo, Warga Berhamburan ke Luar Rumah

Lokasi gempa Bitung(BMKG)

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang terjadi di perairan Bitung pada Kamis pukul 06.48 Wita turut dirasakan hingga sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Guncangan yang berlangsung sekitar satu menit itu membuat warga panik dan memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

“Saat gempa terasa seperti diayun dan cukup kuat, kami langsung keluar rumah bersama warga lain,” ujar Adhan, warga Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Ia menyebut getaran berlangsung cukup lama hingga membuat tiang listrik dan kendaraan yang terparkir ikut bergoyang.

Baca juga : 7 Wilayah di Sulut dan Maluku Utara Siaga Tsunami usai Gempa Bitung M7,6

Kepanikan juga dirasakan warga lainnya. Aldianto, warga Tapa, Kabupaten Bone Bolango, mengaku segera menghubungi keluarganya di Bitung untuk memastikan kondisi mereka.

“Saya kaget karena getarannya sangat terasa. Langsung menghubungi keluarga di Bitung sambil memantau informasi dari media daring,” katanya.

BMKG: Gorontalo Tidak Terdampak Tsunami

Baca juga : 1 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa Bitung

Kepala Stasiun Geofisika Gorontalo, Andri Wijaya, menjelaskan gempa awalnya tercatat bermagnitudo 7,3 sebelum diperbarui menjadi 7,6. Gempa Bitung berlokasi di koordinat 1,21 LU dan 126,25 BT atau sekitar 127 kilometer tenggara Bitung dengan kedalaman 18 kilometer.

BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Namun, berdasarkan hasil pemodelan, wilayah Gorontalo tidak terdampak potensi tsunami dari gempa tersebut.

“Untuk Gorontalo tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat tetap diimbau waspada dan menunggu informasi resmi BMKG,” ujar Andri.

Meski tidak berpotensi tsunami di Gorontalo, masyarakat diminta tetap siaga terhadap kemungkinan gempa susulan serta mengikuti informasi resmi dari BMKG. Otoritas juga mengingatkan warga untuk menghindari bangunan yang mengalami kerusakan dan memastikan kondisi lingkungan aman sebelum kembali beraktivitas. (Ant/E-3)