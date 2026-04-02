1 Orang Meninggal Dunia akibat Gempa Bitung

Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang perairan Bitung pada Kamis pagi menyebabkan korban jiwa di Manado. Juru Bicara Basarnas Sulawesi Utara, Nuriadin Gumeleng, menyampaikan terdapat satu korban meninggal dan satu korban luka akibat peristiwa tersebut.

“Satu korban meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Satu korban lainnya mengalami patah kaki karena melompat dari bangunan,” ujarnya di Manado, Kamis.

Basarnas masih terus melakukan pendataan dan pencarian informasi untuk memastikan apakah masih ada korban lain akibat gempa tersebut. Hingga kini, tim di lapangan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses penanganan dan memastikan keselamatan warga.

Gempa Terasa Kuat, Berpotensi Tsunami

Gempa berkekuatan M7,6 terjadi pada pukul 06.48 Wita di perairan sekitar Bitung dan Maluku Utara, dengan kedalaman sekitar 62 kilometer. Guncangan dirasakan cukup kuat di Manado dan wilayah sekitarnya. BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado, Muhammad Zulkifli, menyebut sedikitnya tujuh wilayah berada dalam status siaga tsunami.

Masyarakat diimbau tetap waspada, menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan otoritas terkait. Pemerintah daerah dan tim tanggap darurat juga terus memantau situasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari gempa tersebut. (Ant/E-3)