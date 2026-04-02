Jenis-Jenis Gempa Bumi: Pengertian, Penyebab, dan Contoh Kejadian di Indonesia

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
GEMPA bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki berbagai jenis sumber gempa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Memahami jenis gempa bukan sekadar pengetahuan sains, melainkan langkah awal dalam mitigasi bencana.
Gempa tektonik adalah jenis gempa yang paling umum dan paling kuat. Gempa ini disebabkan oleh pergeseran lempeng-lempeng tektonik di kerak bumi. Energi yang terkumpul akibat gesekan antar lempeng dilepaskan secara mendadak dalam bentuk gelombang seismik.
Gempa ini terjadi akibat aktivitas magma di dalam gunung berapi. Pergerakan magma yang mendesak batuan di sekitarnya menimbulkan getaran yang biasanya dirasakan di sekitar lereng gunung.
Gempa ini bersifat lokal dan biasanya memiliki kekuatan kecil. Disebabkan oleh runtuhnya dinding gua bawah tanah atau lubang-lubang pertambangan.
Kedalaman pusat gempa (hiposentrum) sangat menentukan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan di permukaan bumi:
|Lokasi Kejadian
|Waktu Terjadi
|Jenis & Penyebab
|Samudra Hindia (Aceh)
|26 Desember 2004
|Tektonik (Subduksi Megathrust)
|Yogyakarta & Klaten
|27 Mei 2006
|Tektonik (Sesar Opak)
|Palu & Donggala
|28 September 2018
|Tektonik (Sesar Palu-Koro)
|Lombok
|Agustus 2018
|Tektonik (Flores Back-Arc Thrust)
|Cianjur
|21 November 2022
|Tektonik (Sesar Cugenang)
Tidak semua gempa memiliki dampak yang sama. Berikut poin-poin perbedaannya:
Mengingat gempa tidak dapat diprediksi kapan terjadinya, langkah terbaik adalah persiapan:
Gempa bumi adalah fenomena alam yang menjadi bagian dari dinamika planet kita. Dengan memahami jenis-jenisnya--mulai dari tektonik yang masif hingga vulkanik yang spesifik--kita dapat lebih bijak dalam menyikapi risiko di lingkungan tempat tinggal kita. Sejarah mencatat bahwa bukan gempa yang membunuh, melainkan bangunan yang tidak tahan gempa dan kurangnya kesiapsiagaan manusia. (I-2)
