Hubungan Gempa Tektonik dan Gempa Subduksi: Mekanisme dan Perbedaannya

DALAM studi geologi dan seismologi, sering kali muncul istilah gempa tektonik dan gempa subduksi secara bergantian. Namun, penting untuk memahami bahwa keduanya memiliki hubungan hierarkis.

Secara sederhana, gempa tektonik adalah kategori besar (induk), sedangkan gempa subduksi adalah salah satu jenis spesifik yang lahir dari interaksi lempeng tersebut. Memahami hubungan keduanya ialah kunci untuk memetakan risiko bencana di wilayah kepulauan seperti Indonesia.

1. Hierarki Tektonik: Induk dan Cabang

Gempa tektonik didefinisikan sebagai getaran bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara mendadak akibat pergeseran lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak secara dinamis karena arus konveksi di bawah mantel bumi. Interaksi antarlempeng ini terbagi menjadi tiga jenis utama:

Baca juga : Jenis-Jenis Gempa Bumi: Pengertian, Penyebab, dan Contoh Kejadian di Indonesia

Konvergen: Lempeng saling bertumbukan (di sinilah subduksi terjadi).

Divergen: Lempeng saling menjauh.

Transform: Lempeng saling bergeser secara horizontal (sesar geser).

Dengan demikian, hubungan keduanya yatu semua gempa subduksi adalah gempa tektonik, tetapi tidak semua gempa tektonik adalah gempa subduksi.

2. Mekanisme Subduksi dalam Sistem Tektonik

Subduksi terjadi ketika lempeng samudera yang lebih tipis dan padat menunjam ke bawah lempeng benua yang lebih tebal dan ringan. Hubungan ini menciptakan zona seismik yang sangat aktif karena beberapa alasan:

Akumulasi Tegangan (Stress): Saat lempeng menunjam, permukaannya tidak licin. Keduanya akan terkunci akibat gesekan. Selama bertahun-tahun, energi terkumpul hingga melampaui kekuatan batuan.

Pelepasan Energi (Rupture): Saat batuan pecah, lempeng yang berada di atas akan melenting kembali (rebound), melepaskan energi masif yang kita rasakan sebagai gempa bumi.

Zona Megathrust: Bagian dangkal dari bidang kontak subduksi ini disebut zona megathrust, tempat gempa dengan magnitudo di atas 8.0 hingga 9.0 biasanya terjadi.

3. Jenis Gempa yang Dihasilkan oleh Sistem Subduksi

Sistem subduksi tidak hanya menghasilkan satu jenis gempa. Hubungan tektonik di zona ini menciptakan variasi gempa berdasarkan lokasinya:

Baca juga : Mengenal Macam-Macam Gempa Tektonik: Pengertian, Mekanisme, dan Perbedaannya

Jenis Gempa Lokasi dalam Sistem Subduksi Karakteristik Interplate (Megathrust) Tepat di bidang kontak antarlempeng. Magnitudo sangat besar, potensi tsunami tinggi. Intra-slab Di dalam lempeng yang sudah menunjam ke bawah. Kedalaman menengah-dalam, getaran terasa luas. Outer-rise Di tekukan lempeng samudera sebelum masuk zona subduksi. Mekanisme sesar turun (normal faulting).

4. Perbedaan Karakteristik: Subduksi vs Tektonik Lainnya

Meskipun sama-sama tektonik, gempa subduksi memiliki perbedaan mencolok dengan gempa tektonik jenis sesar (patahan):

Skala Magnitudo: Gempa subduksi mampu mencapai magnitudo ekstrem (M 9.0+), sementara gempa sesar darat (seperti Sesar San Andreas atau Sesar Palu-Koro) jarang melampaui M 8.0. Durasi Guncangan: Gempa subduksi besar cenderung memiliki durasi guncangan yang lebih lama (bisa 3-5 menit), sedangkan gempa sesar biasanya lebih singkat namun dengan hentakan yang tajam. Dampak Sekunder: Gempa subduksi adalah pemicu utama tsunami global. Gempa sesar darat lebih sering memicu longsoran tanah dan likuifaksi (pencairan tanah).

Analogi Sederhana: Jika gempa tektonik adalah kecelakaan kendaraan, gempa subduksi adalah tabrakan beruntun di jalan tol yang melibatkan massa yang sangat besar, sedangkan gempa sesar adalah gesekan antarmobil di parkiran yang dampaknya lebih terlokalisasi tetapi tetap merusak.

5. Dampak Jangka Panjang bagi Geologi Indonesia

Hubungan antara subduksi dan tektonik di Indonesia menciptakan tatanan geologi yang unik. Penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia tidak hanya memicu gempa, tetapi juga membentuk deretan gunung api (Busur Volkanik) di Sumatra, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Selain itu, tekanan dari zona subduksi ini sering kali meneruskan beban stres ke daratan, yang kemudian memicu patahan-patahan lokal (sesar sekunder) di daratan, seperti Sesar Sumatra (Semangko).

Mitigasi Berbasis Karakteristik Subduksi

Pahami Lokasi: Jika Anda berada di pesisir yang berhadapan langsung dengan samudra terbuka, Anda berada di zona risiko gempa subduksi.

Rumus 20-20-20: Jika terjadi gempa selama 20 detik, segera evakuasi ke tempat dengan ketinggian minimal 20 meter, karena Anda hanya punya waktu sekitar 20 menit sebelum tsunami sampai (angka ini bervariasi tergantung lokasi).

Konstruksi Bangunan: Untuk gempa subduksi yang berdurasi lama, bangunan harus memiliki fleksibilitas tinggi agar tidak runtuh akibat resonansi guncangan yang panjang.

Edukasi Mandiri: Jangan menunggu peringatan resmi jika guncangan gempa membuat Anda sulit berdiri; itu adalah peringatan alam untuk segera menjauh dari pantai.

10 Pertanyaan Sering Diajukan

1. Apa hubungan antara gempa tektonik dan gempa subduksi? Gempa subduksi adalah salah satu manifestasi atau jenis dari gempa tektonik yang terjadi di zona pertemuan lempeng.

2. Apakah semua gempa tektonik adalah gempa subduksi? Tidak. Gempa tektonik juga bisa berupa gempa sesar (patahan) atau gempa pemekaran lantai samudera.

3. Mengapa gempa subduksi sering disebut gempa megathrust? Karena terjadi di bidang kontak raksasa (thrust) antara lempeng yang menunjam dan lempeng di atasnya.

4. Di mana zona subduksi utama di Indonesia? Di sepanjang pantai barat Sumatra, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga ke utara Sulawesi dan Papua.

5. Apa yang memicu gempa dalam proses subduksi? Akumulasi energi akibat gesekan dan tekanan saat satu lempeng dipaksa masuk ke bawah lempeng lain.

6. Apakah gempa subduksi selalu memicu tsunami? Tidak selalu, hanya jika magnitudonya besar, pusatnya dangkal, dan terjadi deformasi vertikal di dasar laut.

7. Apa itu gempa outer-rise dalam sistem subduksi? Gempa yang terjadi akibat patahan pada lempeng samudera yang melengkung sebelum masuk ke zona penunjaman.

8. Bagaimana gempa tektonik subduksi memengaruhi gunung berapi? Proses subduksi membawa air dan sedimen ke dalam mantel, memicu pelelehan batuan yang menjadi magma bagi gunung api.

9. Mana yang lebih berbahaya, gempa subduksi atau gempa sesar darat? Keduanya berbahaya; subduksi memiliki energi lebih besar (magnitudo tinggi), sedangkan sesar darat lebih merusak karena dekat pemukiman.

10. Bisakah gempa subduksi memicu gempa di sesar darat? Ya, melalui transfer tegangan (stress transfer) setelah terjadi gempa besar di zona subduksi.

Kesimpulan

Hubungan gempa tektonik dengan gempa subduksi adalah hubungan antara kategori umum dan fenomena spesifik yang paling destruktif. Subduksi merupakan mesin utama yang menggerakkan aktivitas seismik di Indonesia. Dengan memahami bahwa gempa subduksi memiliki karakteristik energi yang besar dan durasi yang lama, langkah-langkah mitigasi dapat dirancang secara lebih efektif untuk melindungi masyarakat di sepanjang zona pertemuan lempeng. (I-2)