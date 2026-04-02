Hubungan Gempa Tektonik dan Gempa Subduksi: Mekanisme dan Perbedaannya

DALAM studi geologi dan seismologi, sering kali muncul istilah gempa tektonik dan gempa subduksi secara bergantian. Namun, penting untuk memahami bahwa keduanya memiliki hubungan hierarkis.
Secara sederhana, gempa tektonik adalah kategori besar (induk), sedangkan gempa subduksi adalah salah satu jenis spesifik yang lahir dari interaksi lempeng tersebut. Memahami hubungan keduanya ialah kunci untuk memetakan risiko bencana di wilayah kepulauan seperti Indonesia.
Gempa tektonik didefinisikan sebagai getaran bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara mendadak akibat pergeseran lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini bergerak secara dinamis karena arus konveksi di bawah mantel bumi. Interaksi antarlempeng ini terbagi menjadi tiga jenis utama:
Dengan demikian, hubungan keduanya yatu semua gempa subduksi adalah gempa tektonik, tetapi tidak semua gempa tektonik adalah gempa subduksi.
Subduksi terjadi ketika lempeng samudera yang lebih tipis dan padat menunjam ke bawah lempeng benua yang lebih tebal dan ringan. Hubungan ini menciptakan zona seismik yang sangat aktif karena beberapa alasan:
Sistem subduksi tidak hanya menghasilkan satu jenis gempa. Hubungan tektonik di zona ini menciptakan variasi gempa berdasarkan lokasinya:
|Jenis Gempa
|Lokasi dalam Sistem Subduksi
|Karakteristik
|Interplate (Megathrust)
|Tepat di bidang kontak antarlempeng.
|Magnitudo sangat besar, potensi tsunami tinggi.
|Intra-slab
|Di dalam lempeng yang sudah menunjam ke bawah.
|Kedalaman menengah-dalam, getaran terasa luas.
|Outer-rise
|Di tekukan lempeng samudera sebelum masuk zona subduksi.
|Mekanisme sesar turun (normal faulting).
Meskipun sama-sama tektonik, gempa subduksi memiliki perbedaan mencolok dengan gempa tektonik jenis sesar (patahan):
Hubungan antara subduksi dan tektonik di Indonesia menciptakan tatanan geologi yang unik. Penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia tidak hanya memicu gempa, tetapi juga membentuk deretan gunung api (Busur Volkanik) di Sumatra, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Selain itu, tekanan dari zona subduksi ini sering kali meneruskan beban stres ke daratan, yang kemudian memicu patahan-patahan lokal (sesar sekunder) di daratan, seperti Sesar Sumatra (Semangko).
1. Apa hubungan antara gempa tektonik dan gempa subduksi? Gempa subduksi adalah salah satu manifestasi atau jenis dari gempa tektonik yang terjadi di zona pertemuan lempeng.
2. Apakah semua gempa tektonik adalah gempa subduksi? Tidak. Gempa tektonik juga bisa berupa gempa sesar (patahan) atau gempa pemekaran lantai samudera.
3. Mengapa gempa subduksi sering disebut gempa megathrust? Karena terjadi di bidang kontak raksasa (thrust) antara lempeng yang menunjam dan lempeng di atasnya.
4. Di mana zona subduksi utama di Indonesia? Di sepanjang pantai barat Sumatra, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga ke utara Sulawesi dan Papua.
5. Apa yang memicu gempa dalam proses subduksi? Akumulasi energi akibat gesekan dan tekanan saat satu lempeng dipaksa masuk ke bawah lempeng lain.
6. Apakah gempa subduksi selalu memicu tsunami? Tidak selalu, hanya jika magnitudonya besar, pusatnya dangkal, dan terjadi deformasi vertikal di dasar laut.
7. Apa itu gempa outer-rise dalam sistem subduksi? Gempa yang terjadi akibat patahan pada lempeng samudera yang melengkung sebelum masuk ke zona penunjaman.
8. Bagaimana gempa tektonik subduksi memengaruhi gunung berapi? Proses subduksi membawa air dan sedimen ke dalam mantel, memicu pelelehan batuan yang menjadi magma bagi gunung api.
9. Mana yang lebih berbahaya, gempa subduksi atau gempa sesar darat? Keduanya berbahaya; subduksi memiliki energi lebih besar (magnitudo tinggi), sedangkan sesar darat lebih merusak karena dekat pemukiman.
10. Bisakah gempa subduksi memicu gempa di sesar darat? Ya, melalui transfer tegangan (stress transfer) setelah terjadi gempa besar di zona subduksi.
Hubungan gempa tektonik dengan gempa subduksi adalah hubungan antara kategori umum dan fenomena spesifik yang paling destruktif. Subduksi merupakan mesin utama yang menggerakkan aktivitas seismik di Indonesia. Dengan memahami bahwa gempa subduksi memiliki karakteristik energi yang besar dan durasi yang lama, langkah-langkah mitigasi dapat dirancang secara lebih efektif untuk melindungi masyarakat di sepanjang zona pertemuan lempeng. (I-2)
