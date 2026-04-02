Mengenal Macam-Macam Gempa Tektonik: Pengertian, Mekanisme, dan Perbedaannya

GEMPA tektonik merupakan jenis gempa bumi yang paling sering terjadi dan memiliki daya rusak paling besar di planet bumi. Fenomena ini dipicu oleh pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang menyusun kerak bumi.

Namun, tidak semua gempa tektonik memiliki karakteristik yang sama. Para ahli membaginya ke dalam beberapa kategori berdasarkan lokasi kejadian dan mekanisme pergerakan batuannya.

1. Klasifikasi Berdasarkan Lokasi Tektonik

Berdasarkan posisi terjadinya terhadap lempeng, gempa tektonik dibagi menjadi tiga kategori utama:

A. Gempa Interplate (Antarlempeng)

Gempa ini terjadi di bidang kontak atau perbatasan antara dua lempeng tektonik yang berbeda. Contoh paling populer adalah Gempa Megathrust. Gempa ini terjadi ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua dan mengalami slip atau slip mendadak setelah terkunci sekian lama.

B. Gempa Intraplate (Dalam Lempeng)

Berbeda dengan interplate, gempa intraplate terjadi di bagian tengah atau dalam satu lempeng tektonik, jauh dari batas lempeng. Gempa ini dipicu oleh adanya zona lemah atau sesar tua di dalam lempeng yang kembali aktif akibat tekanan tektonik global.

C. Gempa Intra-slab

Gempa ini terjadi di dalam lempeng samudra yang sudah menunjam masuk ke dalam mantel bumi (slab). Karena suhu dan tekanan yang ekstrem di kedalaman, lempeng tersebut mengalami patahan internal. Gempa ini biasanya memiliki kedalaman menengah hingga dalam (60-300 km).

2. Klasifikasi Berdasarkan Mekanisme Patahan (Focal Mechanism)

Berdasarkan arah pergerakan blok batuannya, gempa tektonik dibedakan menjadi:

Jenis Mekanisme Arah Pergerakan Potensi Tsunami Sesar Naik (Thrust/Reverse Fault) Satu blok batuan terdorong ke atas blok lainnya. Tinggi (jika di laut dan dangkal). Sesar Turun (Normal Fault) Satu blok batuan merosot ke bawah akibat tarikan. Sedang (tergantung volume perpindahan air). Sesar Geser (Strike-Slip Fault) Blok batuan bergeser secara horizontal (mendatar). Rendah (kecuali memicu longsor bawah laut).

Perbedaan Utama Satu Sama Lain

Memahami perbedaan antar jenis gempa ini sangat krusial untuk analisis risiko:

Sumber Energi: Gempa subduksi (interplate) mendapatkan energi dari tabrakan lempeng raksasa, sehingga magnitudonya bisa mencapai M 9.0+. Sementara gempa sesar darat biasanya memiliki magnitudo lebih kecil (M 5.0 - 7.5) namun sangat merusak karena jaraknya dekat dengan permukaan.

Gempa subduksi (interplate) mendapatkan energi dari tabrakan lempeng raksasa, sehingga magnitudonya bisa mencapai M 9.0+. Sementara gempa sesar darat biasanya memiliki magnitudo lebih kecil (M 5.0 - 7.5) namun sangat merusak karena jaraknya dekat dengan permukaan. Dampak Tsunami: Gempa dengan mekanisme sesar naik (Thrust) di zona subduksi adalah pemicu utama tsunami karena menyebabkan perubahan volume air laut secara vertikal. Sebaliknya, gempa sesar geser (seperti Sesar Palu-Koro) jarang memicu tsunami kecuali jika guncangannya memicu longsoran di dasar laut.

Gempa dengan mekanisme sesar naik (Thrust) di zona subduksi adalah pemicu utama tsunami karena menyebabkan perubahan volume air laut secara vertikal. Sebaliknya, gempa sesar geser (seperti Sesar Palu-Koro) jarang memicu tsunami kecuali jika guncangannya memicu longsoran di dasar laut. Luas Area Terdampak: Gempa Megathrust memiliki area guncangan yang sangat luas (bisa mencakup beberapa provinsi), sedangkan gempa sesar darat memiliki area guncangan yang lebih sempit namun intensitas kerusakannya sangat tinggi di sepanjang jalur patahan.

Contoh Kasus: Gempa Megathrust: Gempa Aceh 2004 (M 9.1) - Subduksi lempeng.

Gempa Aceh 2004 (M 9.1) - Subduksi lempeng. Gempa Sesar Geser: Gempa Palu 2018 (M 7.5) - Sesar Palu-Koro.

Gempa Palu 2018 (M 7.5) - Sesar Palu-Koro. Gempa Sesar Naik Darat: Gempa Lombok 2018 (M 7.0) - Flores Back-Arc Thrust.

Karakteristik Dampak dan Mitigasi

Setiap jenis gempa membutuhkan pendekatan mitigasi yang berbeda:

Zona Subduksi: Fokus utama adalah peringatan dini tsunami dan evakuasi ke tempat tinggi. Zona Sesar Aktif (Darat): Fokus utama adalah penguatan struktur bangunan tahan gempa dan menghindari pembangunan tepat di atas garis patahan (zona sempadan sesar). Gempa Dalam (Intra-slab): Meskipun jarang merusak bangunan, gempa ini bisa memicu kepanikan luas karena getarannya terasa hingga ratusan kilometer.

Practical Checklist: Menghadapi Berbagai Jenis Gempa

Ketahui posisi rumah Anda: Apakah berada di dekat garis sesar aktif atau di pesisir rawan tsunami?

Gunakan aplikasi pemantau gempa (seperti InfoBMKG) untuk mengetahui mekanisme gempa yang baru terjadi.

Jika terjadi gempa di pesisir dengan durasi lebih dari 20 detik, segera evakuasi tanpa menunggu sirine (antisipasi gempa subduksi).

Pastikan perabotan rumah tangga yang tinggi (lemari, rak) dipaku ke dinding untuk mengantisipasi guncangan vertikal dari gempa sesar dekat.

Pertanyaan Sering Diajukan

1. Apa itu gempa tektonik? Gempa yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat pergeseran lempeng tektonik di kerak bumi.

2. Apa perbedaan utama antara gempa subduksi dan gempa sesar? Subduksi terjadi karena penunjaman lempeng di laut, sedangkan sesar terjadi karena patahan batuan (bisa di darat atau laut).

3. Apa itu gempa Megathrust? Gempa tektonik sangat besar yang terjadi di bidang kontak antar lempeng pada zona subduksi.

4. Apa yang dimaksud dengan gempa Intra-slab? Gempa yang terjadi di dalam lempeng yang sedang menunjam, bukan di permukaannya.

5. Apa itu gempa Outer-rise? Gempa yang terjadi di tekukan lempeng samudera sebelum masuk ke zona subduksi.

6. Mengapa gempa sesar darat seringkali sangat merusak? Karena pusat gempanya dangkal dan berada tepat di bawah pemukiman penduduk.

7. Apa itu mekanisme Sesar Naik (Thrust Fault)? Patahan salah satu blok batuan terdorong ke atas blok lain.

8. Apa itu mekanisme Sesar Geser (Strike-Slip)? Patahan blok batuan bergeser secara horizontal atau mendatar.

9. Apakah semua gempa tektonik memicu tsunami? Tidak, hanya gempa dangkal di laut dengan mekanisme sesar naik/turun yang signifikan.

10. Bagaimana cara membedakan jenis gempa dari data BMKG? Melalui parameter kedalaman dan focal mechanism (mekanisme fokus) yang dirilis.

Kesimpulan

Gempa tektonik bukan merupakan fenomena tunggal, melainkan hasil dari berbagai interaksi kompleks di kerak bumi. Perbedaan antara gempa subduksi, sesar geser, maupun intra-slab terletak pada lokasi, mekanisme patahan, dan potensi dampak yang ditimbulkan. Dengan memahami karakteristik masing-masing, masyarakat dan pemerintah dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih spesifik dan efektif untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. (I-2)