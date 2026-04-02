Mengenal Jenis Gempa Subduksi: Pengertian, Mekanisme, dan Perbedaannya

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
GEMPA subduksi merupakan fenomena seismik yang paling kuat dan destruktif di planet bumi. Di Indonesia, zona subduksi membentang ribuan kilometer, menjadi sumber utama gempa-gempa besar bersejarah. Memahami jenis-jenis gempa yang lahir dari sistem subduksi sangat penting untuk menentukan strategi mitigasi yang tepat, karena setiap jenis memiliki perilaku dan potensi ancaman yang berbeda.
Gempa subduksi adalah gempa bumi tektonik yang terjadi di zona penunjaman, yaitu wilayah di mana lempeng samudera yang lebih padat bergerak menyusup ke bawah lempeng benua atau lempeng samudera lain yang lebih ringan. Proses ini tidak berjalan mulus; gesekan hebat antar lempeng menyebabkan keduanya "terkunci". Ketika tekanan yang terkumpul melampaui kekuatan batuan, terjadi patahan mendadak yang melepaskan energi luar biasa dalam bentuk gelombang seismik.
Sistem subduksi tidak hanya menghasilkan satu jenis gempa tunggal. Berdasarkan lokasi patahannya di dalam sistem penunjaman, terdapat tiga jenis utama:
Ini adalah "raksasa" dari segala jenis gempa. Terjadi tepat di bidang kontak (antarmuka) antara lempeng yang menunjam dan lempeng yang berada di atasnya. Gempa ini biasanya terjadi di kedalaman dangkal (0-50 km).
Gempa ini terjadi di dalam lempeng samudera yang sudah menunjam masuk ke dalam mantel bumi. Karena perbedaan suhu dan tekanan yang ekstrem, lempeng yang menunjam tersebut mengalami deformasi atau patah secara internal.
Terjadi di bagian lempeng samudera yang mulai melengkung (tekukan) sesaat sebelum masuk ke palung laut (trench). Tekukan ini menciptakan tegangan tarik yang memicu patahan normal (normal faulting).
|Fitur Pembeda
|Megathrust
|Intra-slab
|Outer-rise
|Lokasi Patahan
|Bidang kontak antar lempeng
|Di dalam lempeng yang menunjam
|Di tekukan lempeng samudera
|Kedalaman
|Dangkal (0-50 km)
|Menengah - Dalam (60-600 km)
|Dangkal (0-30 km)
|Potensi Magnitudo
|Sangat Besar (M 8.0 - 9.5)
|Besar (M 6.5 - 8.0)
|Sedang - Besar (M 6.0 - 8.0)
|Potensi Tsunami
|Sangat Tinggi
|Sangat Rendah
|Sedang - Tinggi
Perbedaan mekanisme di atas menciptakan risiko yang berbeda bagi penduduk di permukaan:
Gempa subduksi adalah manifestasi dari kekuatan tektonik bumi yang luar biasa. Dengan membedakan antara Megathrust, Intra-slab, dan Outer-rise, kita dapat memahami bahwa ancaman dari zona subduksi tidaklah seragam. Pengetahuan tentang kedalaman dan lokasi patahan membantu para ahli dan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi potensi bencana, baik itu berupa guncangan tanah maupun ancaman tsunami. (I-2)
