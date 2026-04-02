Mengenal Jenis Gempa Subduksi: Pengertian, Mekanisme, dan Perbedaannya

GEMPA subduksi merupakan fenomena seismik yang paling kuat dan destruktif di planet bumi. Di Indonesia, zona subduksi membentang ribuan kilometer, menjadi sumber utama gempa-gempa besar bersejarah. Memahami jenis-jenis gempa yang lahir dari sistem subduksi sangat penting untuk menentukan strategi mitigasi yang tepat, karena setiap jenis memiliki perilaku dan potensi ancaman yang berbeda.

Gempa subduksi adalah gempa bumi tektonik yang terjadi di zona penunjaman, yaitu wilayah di mana lempeng samudera yang lebih padat bergerak menyusup ke bawah lempeng benua atau lempeng samudera lain yang lebih ringan. Proses ini tidak berjalan mulus; gesekan hebat antar lempeng menyebabkan keduanya "terkunci". Ketika tekanan yang terkumpul melampaui kekuatan batuan, terjadi patahan mendadak yang melepaskan energi luar biasa dalam bentuk gelombang seismik.

2. Jenis-Jenis Gempa dalam Sistem Subduksi

Sistem subduksi tidak hanya menghasilkan satu jenis gempa tunggal. Berdasarkan lokasi patahannya di dalam sistem penunjaman, terdapat tiga jenis utama:

A. Gempa Megathrust (Interplate)

Ini adalah "raksasa" dari segala jenis gempa. Terjadi tepat di bidang kontak (antarmuka) antara lempeng yang menunjam dan lempeng yang berada di atasnya. Gempa ini biasanya terjadi di kedalaman dangkal (0-50 km).

Magnitudo bisa mencapai M 9.0+, durasi guncangan sangat lama (menit), dan pemicu utama tsunami. Contoh: Gempa Aceh 2004 dan Gempa Tohoku Jepang 2011.

B. Gempa Intra-slab (Benioff Zone)

Gempa ini terjadi di dalam lempeng samudera yang sudah menunjam masuk ke dalam mantel bumi. Karena perbedaan suhu dan tekanan yang ekstrem, lempeng yang menunjam tersebut mengalami deformasi atau patah secara internal.

Kedalaman menengah hingga dalam (60-600 km). Getarannya terasa sangat luas namun biasanya tidak memicu tsunami karena pusatnya yang dalam. Contoh: Beberapa gempa di Laut Banda yang terasa hingga ke Australia.

C. Gempa Outer-rise

Terjadi di bagian lempeng samudera yang mulai melengkung (tekukan) sesaat sebelum masuk ke palung laut (trench). Tekukan ini menciptakan tegangan tarik yang memicu patahan normal (normal faulting).

Terjadi di luar palung laut. Meskipun magnitudonya jarang mencapai skala megathrust, gempa ini tetap bisa memicu tsunami jika terjadi patahan vertikal yang signifikan. Contoh: Gempa Sumba 1977 (Gempa Rise).

3. Perbedaan Karakteristik Antar Jenis Gempa Subduksi

Fitur Pembeda Megathrust Intra-slab Outer-rise Lokasi Patahan Bidang kontak antar lempeng Di dalam lempeng yang menunjam Di tekukan lempeng samudera Kedalaman Dangkal (0-50 km) Menengah - Dalam (60-600 km) Dangkal (0-30 km) Potensi Magnitudo Sangat Besar (M 8.0 - 9.5) Besar (M 6.5 - 8.0) Sedang - Besar (M 6.0 - 8.0) Potensi Tsunami Sangat Tinggi Sangat Rendah Sedang - Tinggi

4. Dampak dan Risiko Spesifik

Perbedaan mekanisme di atas menciptakan risiko yang berbeda bagi penduduk di permukaan:

Meskipun jarang memicu tsunami, gempa ini memiliki frekuensi gelombang yang tinggi yang dapat merusak bangunan bertingkat rendah secara signifikan, dan getarannya terasa hingga jarak yang sangat jauh (ratusan kilometer). Outer-rise: Seringkali mengejutkan karena lokasinya yang berada di luar zona subduksi utama, namun tetap mampu mengirimkan gelombang tsunami ke arah daratan.

Catatan Geologi: Zona subduksi juga bertanggung jawab atas terbentuknya busur gunung api. Magma yang muncul di gunung-gunung api di Jawa dan Sumatera adalah hasil dari pelelehan lempeng samudera yang menunjam di zona subduksi tersebut.

Practical Checklist: Mitigasi Berbasis Karakteristik Subduksi

Pastikan bangunan memiliki struktur yang mampu meredam guncangan durasi panjang (long-period ground motion) yang khas pada gempa subduksi besar. Tas Siaga Bencana: Selalu siapkan tas berisi kebutuhan dasar yang mudah dijangkau saat evakuasi mendadak.

Kesimpulan

Gempa subduksi adalah manifestasi dari kekuatan tektonik bumi yang luar biasa. Dengan membedakan antara Megathrust, Intra-slab, dan Outer-rise, kita dapat memahami bahwa ancaman dari zona subduksi tidaklah seragam. Pengetahuan tentang kedalaman dan lokasi patahan membantu para ahli dan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi potensi bencana, baik itu berupa guncangan tanah maupun ancaman tsunami. (I-2)