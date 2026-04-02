Gempa M7,6 Guncang Bitung, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Bitung pada Kamis (2/4) pagi dan dirasakan hingga sejumlah daerah seperti Ternate, Manado, hingga Gorontalo Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan.
Berdasarkan laporan BMKG, gempa terjadi pada pukul 05.48 WIB. Lokasi gempa berada sekitar 127–129 kilometer tenggara Bitung dengan kedalaman sekitar 18 hingga 62 kilometer. BMKG juga mencatat pembaruan magnitudo gempa pada kisaran 7,3 hingga 7,6.
Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di beberapa daerah, di antaranya:
Getaran ini menunjukkan dampak gempa meluas hingga wilayah Maluku Utara dan Sulawesi bagian utara.
BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara menyusul gempa tersebut.
“Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,6 di tenggara Bitung, Sulawesi Utara, dan berpotensi tsunami di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara,” demikian pernyataan BMKG.
Masyarakat di wilayah pesisir diminta untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari otoritas setempat. Warga juga diimbau menjauhi pantai sementara waktu hingga ada informasi lebih lanjut terkait potensi tsunami.
BMKG terus memantau perkembangan situasi dan akan memberikan pembaruan secara berkala terkait potensi dampak lanjutan dari gempa tersebut. (E-3)
