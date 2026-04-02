7 Wilayah di Sulut dan Maluku Utara Siaga Tsunami usai Gempa Bitung M7,6

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado, Muhammad Zulkifli, menyatakan sedikitnya tujuh wilayah di Maluku Utara dan Sulawesi Utara berstatus siaga terhadap potensi tsunami pascagempa kuat di perairan Bitung.
Untuk Provinsi Maluku Utara, daerah yang berpotensi siaga tsunami meliputi:
Sementara di Provinsi Sulawesi Utara, wilayah siaga mencakup:
Selain itu, terdapat wilayah dengan status waspada tsunami, di antaranya Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara bagian utara, serta Bolaang Mongondow bagian selatan.
BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Zulkifli.
Warga juga diminta menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa, serta memastikan kondisi rumah aman sebelum kembali beraktivitas di dalamnya.
“Pastikan bangunan tempat tinggal aman dan tidak mengalami kerusakan yang membahayakan,” katanya.
BMKG menegaskan agar masyarakat hanya mengandalkan informasi resmi dari kanal komunikasi yang telah terverifikasi untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang terjadi di perairan sekitar Bitung pada Kamis pagi juga dirasakan kuat di Manado dan sejumlah wilayah lain di kawasan Sulawesi Utara serta Maluku Utara.
BMKG terus memantau perkembangan situasi dan akan memberikan pembaruan terkait potensi tsunami maupun dampak lanjutan dari gempa tersebut. (Ant/E-3)
KEPALA BNPB Letjen TNI Suharyanto, memastikan umat Katolik di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjalankan ibadah Paskah dengan aman, bangunan gereja rusak akibat gempa 7,6 magnitude
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengakhiri peringatan dini tsunami usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Pulau Batang Dua, Ternate.
BMKG terjunkan tim ahli ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara usai gempa M 7,6. Fokus pada pemetaan kerusakan makroseismik dan mitigasi risiko 48 gempa susulan yang terjadi.
Panduan lengkap mengenai jenis-jenis gempa subduksi (Megathrust, Intra-slab, Outer-rise), pengertian, serta perbedaan karakteristik dampaknya bagi mitigasi.
Aktivitas warga Manado kembali normal pascagempa M 7,3. Basarnas melaporkan satu orang meninggal dunia dan kerusakan pada Gedung KONI Manado.
Gempa M 7,6 mengguncang perairan Sulawesi Utara, Kamis (2/4). Tsunami kecil terdeteksi di Bitung dan Halmahera. Rumah ibadah dan rumah warga dilaporkan rusak.
Gempa M 7,3 mengguncang Bitung dan Manado, Sulawesi Utara, Kamis (2/4/2026). Satu warga lansia tewas tertimpa reruntuhan gedung KONI Manado.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang terjadi di perairan Bitung pada Kamis pukul 06.48 Wita turut dirasakan hingga sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang perairan Bitung pada Kamis pagi menyebabkan korban jiwa di Manado.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang wilayah Bitung pada Kamis (2/4) pagi dan dirasakan hingga sejumlah daerah seperti Ternate, Manado, hingga Gorontalo Utara.
