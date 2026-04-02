Gempa Maluku, BMKG Tetapkan Status Siaga Tsunami di Ternate hingga Bitung

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan status siaga tsunami di sejumlah wilayah pesisir menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang perairan barat daya Pulau Batang Dua, Ternate, Maluku Utara, Kamis (2/4) pagi.
Pelaksana Tugas Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemodelan, gempa tersebut memiliki potensi tsunami dengan tingkat ancaman siaga dan waspada di beberapa titik wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
BMKG merinci sejumlah daerah yang masuk dalam kategori Siaga. Masyarakat diminta untuk segera melakukan evakuasi mandiri menjauhi pantai:
Sementara itu, status Waspada diberlakukan untuk wilayah berikut:
Data terbaru dari alat pengukur muka air laut (tide gauge) menunjukkan bahwa gelombang tsunami telah terdeteksi di beberapa lokasi dengan ketinggian bervariasi:
|Lokasi Pengamatan
|Waktu Kedatangan (WIB)
|Ketinggian Gelombang
|Halmahera Barat
|06.08 WIB
|0,30 meter
|Bitung
|06.15 WIB
|0,20 meter
|Sidangoli
|06.16 WIB
|0,35 meter
|Minahasa Utara
|06.18 WIB
|0,75 meter
|Belang
|06.36 WIB
|0,68 meter
Rahmat menjelaskan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas deformasi kerak bumi. Mekanisme sumber menunjukkan adanya pergerakan naik (thrust fault) yang secara teoritis sangat berpotensi memicu tsunami.
Hingga pukul 06.50 WIB, BMKG mencatat telah terjadi sedikitnya 11 gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 5,5.
BMKG menegaskan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya merujuk pada informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG yang telah terverifikasi. (I-2)
