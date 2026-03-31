Usai Idulfitri, Harga Berbagai Kebutuhan Pokok di Jabar Turun

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
USAI Idulfitri 2026, berbagai harga kebutuhan barang pokok di Provinsi Jawa Barat (Jabar) menunjukkan tren penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena pasokan stabil, permintaan yang kembali normal dan berbagai langkah pengendalian harga jelang dan selama Idulfitri.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Nining Yuliastiani kemarin menyebut, komoditas yang mengalami penurunan harga termasuk cabai dan daging sapi. Harga kedua komoditas itu sempat naik sebelum Lebaran.
Seperti jarga cabai rawit merah per Jumat (27/3) mengalami penurunan sebesar 24,01 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp71.888 per kilogram. Cabai merah keriting pun mengalami penurunan harga sebesar 16,25 persen menjadi Rp41.678 per kilogram. Sementara, harga cabai merah besar saat ini Rp47.184 per kilogram atau turun 26,94 persen.
"Usai Idulfitri, harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan signifikan. Kembali normalnya permintaan masyarakat berperan besar dalam penurunan harga cabai," terangnya.
Nining menyebut, penurunan harga juga terjadi pada komoditas daging sapi dan ayam ras. Harga daging sapi turun sebesar 7,07 persen dibandingkan pekan lalu atau menjadi Rp141.548 per kilogram, bahkan jarga daging sapi sempat melonjak saat Idulfitri. Begitu juga dengan harga daging ayam ras yang menunjukkan penurunan menjadi Rp41.908 atau turun 5,24 persen. Harga bawang merah dan bawang putih honan juga turun. Harga kedua komoditas itu turun sebesar 5,53 persen untuk bawang merah dan 1,25 persen bawang putih honan. Harga bawang merah kini menjadi Rp38.968 per kilogram. Adapun, harga bawang putih honan Rp35.346 per kilogram.
"Pnurunan harga bawang merah disebabkan oleh kembali normalnya permintaan setelah Idulfitri dan ditunjang pasokan yang mencukupi. Bahkan, pasokan bawang putih honan surplus," paparnya.
Barang pokok lain yang juga turun lanjut Nining, adalah beras. Harga beras medium turun 0,13 persen dibandingkan pekan lalu, sedangkan beras premium turun 0,12 persen. Kini, harga beras medium sebesar Rp13.164 per kilogram dan beras premium Rp14.549 per kilogram.
"Ke depan, pemerintah akan terus berupaya memperkuat sistem ketahanan pangan daerah, termasuk melalui peningkatan konektivitas distribusi, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan kerja sama antar daerah (KAD) guna menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga serta laju inflasi daerah dapat dikendalikan dalam kisaran yang aman," tutupnya. (H-2)
Selain cabai merah, komoditas lain juga turun harga. Di antaranya, telur ayam ras turun Rp133 dari Rp29.735 menjadi Rp29.602/kg, cabai rawit turun Rp2.484 dari Rp43.834 menjadi Rp41.350/kg.
Harga cabai merah di Aceh melonjak hingga Rp60.000 per kg saat Lebaran 2026. Simak penyebab dan pantauan harga terbaru di Pasar Pante Teungoh Sigli.
Kementan menyatakan terjaganya pasokan cabai berdampak pada harga cabai yang semakin terkendali.
MENJELANG perayaan Idul Fitri 1447 H, harga sejumlah bahan pokok naik di Pasar Gedhe Klaten.
DEWAN Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) memproyeksikan puncak kenaikan harga bahan pokok akan terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Hasil pemantauan BMKG menunjukkan bahwa gelombang atmosfer tropis terpantau berada di fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.
PASANGAN suami istri yang merupakan pemudik dari Bogor, Jawa Barat, mengalami insiden memilukan. Keduanya terbawa hanyut arus deras di saluran drainase Cianjur.
Saat ini kawasan TPU Cikadut secara administratif masih berstatus sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
ARUS lalu lintas di ruas tol Cikopo-Palimanan atau Tol Cipali kembali normal setelah arus mudik balik lebaran 2026
