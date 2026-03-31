Usai Idulfitri, Harga Berbagai Kebutuhan Pokok di Jabar Turun

USAI Idulfitri 2026, berbagai harga kebutuhan barang pokok di Provinsi Jawa Barat (Jabar) menunjukkan tren penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena pasokan stabil, permintaan yang kembali normal dan berbagai langkah pengendalian harga jelang dan selama Idulfitri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Nining Yuliastiani kemarin menyebut, komoditas yang mengalami penurunan harga termasuk cabai dan daging sapi. Harga kedua komoditas itu sempat naik sebelum Lebaran.

Seperti jarga cabai rawit merah per Jumat (27/3) mengalami penurunan sebesar 24,01 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp71.888 per kilogram. Cabai merah keriting pun mengalami penurunan harga sebesar 16,25 persen menjadi Rp41.678 per kilogram. Sementara, harga cabai merah besar saat ini Rp47.184 per kilogram atau turun 26,94 persen.

"Usai Idulfitri, harga berbagai jenis cabai mengalami penurunan signifikan. Kembali normalnya permintaan masyarakat berperan besar dalam penurunan harga cabai," terangnya.

Nining menyebut, penurunan harga juga terjadi pada komoditas daging sapi dan ayam ras. Harga daging sapi turun sebesar 7,07 persen dibandingkan pekan lalu atau menjadi Rp141.548 per kilogram, bahkan jarga daging sapi sempat melonjak saat Idulfitri. Begitu juga dengan harga daging ayam ras yang menunjukkan penurunan menjadi Rp41.908 atau turun 5,24 persen. Harga bawang merah dan bawang putih honan juga turun. Harga kedua komoditas itu turun sebesar 5,53 persen untuk bawang merah dan 1,25 persen bawang putih honan. Harga bawang merah kini menjadi Rp38.968 per kilogram. Adapun, harga bawang putih honan Rp35.346 per kilogram.

"Pnurunan harga bawang merah disebabkan oleh kembali normalnya permintaan setelah Idulfitri dan ditunjang pasokan yang mencukupi. Bahkan, pasokan bawang putih honan surplus," paparnya.

Barang pokok lain yang juga turun lanjut Nining, adalah beras. Harga beras medium turun 0,13 persen dibandingkan pekan lalu, sedangkan beras premium turun 0,12 persen. Kini, harga beras medium sebesar Rp13.164 per kilogram dan beras premium Rp14.549 per kilogram.

"Ke depan, pemerintah akan terus berupaya memperkuat sistem ketahanan pangan daerah, termasuk melalui peningkatan konektivitas distribusi, penguatan cadangan pangan, serta pengembangan kerja sama antar daerah (KAD) guna menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga serta laju inflasi daerah dapat dikendalikan dalam kisaran yang aman," tutupnya. (H-2)