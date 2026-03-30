Prakiraan Cuaca Selasa, 31 Maret 2026: Jawa Barat dan Sulawesi Barat Siaga Hujan Lebat

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prakiraan cuaca untuk Selasa, 31 Maret 2026.
Hasil pengamatan BMKG memperlihatkan sirkulasi siklonik berpotensi terbentuk di Samudra Hindia barat Aceh, Laut Natuna, dan Samudra Pasifik utara Papua yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah tersebut dan Kalimantan Barat.
BMKG telah mengeluarkan himbauan peringatan dini level siaga untuk wilayah Jawa Barat dan Sulawesi Barat. Diperkirakan kedua wilayah ini akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat.
Hasil pemantauan BMKG menunjukkan bahwa gelombang atmosfer tropis terpantau berada di fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Secara spasial, gelombang atmosfer tropis terpantau aktif di wilayah Samudra Hindia di barat Sumatra.
Sementara itu, Gelombang Rossby Ekuator berpropagasi ke arah barat dan terpantau aktif di wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, hingga Papua Selatan.
Di sisi lain, Gelombang Kelvin berpropagasi ke arah timur terpantau aktif di wilayah Samudra Hindia barat Bengkulu dan perairan utara Papua Nugini yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.
Gelombang frekuensi rendah terpantau aktif di sebagian kecil Papua, Samudra Pasifik timur laut Papua, dan Papua Nugini yang cenderung berpotensi meningkatkan curah hujan.
Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, yaitu https://www.bmkg.go.id/ dan @infobmkg.
Sumber: BMKG
