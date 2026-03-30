Prakiraan Cuaca Selasa, 31 Maret 2026: Jawa Barat dan Sulawesi Barat Siaga Hujan Lebat

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prakiraan cuaca untuk Selasa, 31 Maret 2026.

Hasil pengamatan BMKG memperlihatkan sirkulasi siklonik berpotensi terbentuk di Samudra Hindia barat Aceh, Laut Natuna, dan Samudra Pasifik utara Papua yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah tersebut dan Kalimantan Barat.

BMKG telah mengeluarkan himbauan peringatan dini level siaga untuk wilayah Jawa Barat dan Sulawesi Barat. Diperkirakan kedua wilayah ini akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat.

Analisis Dinamika Atmosfer

Hasil pemantauan BMKG menunjukkan bahwa gelombang atmosfer tropis terpantau berada di fase netral sehingga tidak berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Secara spasial, gelombang atmosfer tropis terpantau aktif di wilayah Samudra Hindia di barat Sumatra.

Sementara itu, Gelombang Rossby Ekuator berpropagasi ke arah barat dan terpantau aktif di wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, hingga Papua Selatan.

Di sisi lain, Gelombang Kelvin berpropagasi ke arah timur terpantau aktif di wilayah Samudra Hindia barat Bengkulu dan perairan utara Papua Nugini yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut.

Gelombang frekuensi rendah terpantau aktif di sebagian kecil Papua, Samudra Pasifik timur laut Papua, dan Papua Nugini yang cenderung berpotensi meningkatkan curah hujan.

Berikut Prakiraan Cuaca Selasa, 31 Maret 2026

Hujan Petir

Palembang

Jambi

Banjarmasin

Hujan Sedang

Tanjung Selor

Makassar

Mamuju

Merauke

Hujan Ringan

Banda Aceh

Pekanbaru

Padang

Bengkulu

Bandar Lampung

Pangkal Pinang

Serang

Jakarta

Bandung

Semarang

Yogyakarta

Surabaya

Medan

Gorontalo

Mataram

Ambon

Sorong

Jayapura

Berawan

Tanjung Pinang

Pontianak

Denpasar

Kupang

Manado

Ternate

Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, yaitu https://www.bmkg.go.id/ dan @infobmkg.

Sumber: BMKG