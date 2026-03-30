Cabai Merah Turun Signifikan di Padang Panjang, Harga Sejumlah Komoditas Ikut Melandai

KABAR baik bagi masyarakat, harga sejumlah komoditas di Kota Padang Panjang mengalami penurunan, terutama cabai merah yang turun signifikan Rp10.800 per kilogram, dari Rp51.650 menjadi Rp40.850/kg.

Analis Perekonomian Setdako Padang Panjang, Chandra Erfiko, Senin (30/3), menyampaikan selain cabai merah, beberapa komoditas lain juga ikut mengalami penurunan harga. Di antaranya, telur ayam ras turun Rp133 dari Rp29.735 menjadi Rp29.602/kg, cabai rawit turun Rp2.484 dari Rp43.834 menjadi Rp41.350/kg, serta bawang putih turun Rp150 dari Rp34.150 menjadi Rp34 ribu/kg.

Penurunan juga terjadi pada komoditas sayuran, seperti terong yang turun Rp700 dari Rp10 ribu menjadi Rp9.300/kg, dan seledri yang turun Rp3.700 dari Rp22 ribu menjadi Rp18.300/kg.

Meski demikian, Chandra mengungkapkan secara umum pada pekan ini lebih banyak komoditas yang mengalami kenaikan harga dibandingkan yang turun. Ini dipengaruhi tingginya permintaan usai libur Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Sementara itu, sejumlah komoditas utama lainnya terpantau relatif stabil, seperti beras, gula pasir, daging sapi, bawang bombai, dan minyak goreng kemasan premium. (H-2)