Pemkab Garut Jamin Distribusi BBM dan Elpiji sesuai Ketentuan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PEMERINTAH Kabupaten Garut, menjamin distribusi bahan bakar minyak dan elpiji sesuai ketentuan dalam menjaga stabilitas ketersediaan energi bagi masyarakat. Pemerintah daerah bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) komitmen untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, pemerintah daerah menjamin dan memastikan distribusi epiji dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya sampai ke tangan masyarakat sesuai ketentuan. Namun, kehadiran perwakilan Pertamina, serta jajaran pengusaha di bidang industri gas dan bahan bakar minyak penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan energi bagi masyarakat.
"Alhamdulillah, kami sepekat membuat semacam komunikasi lebih intens di antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Karena, melibat tantangan ke depan yang lebih menarik yang mengharuskan kita menyikapi dari awal dan antisipasi sejak dini," ujarnya, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, kehadiran elemen penting ini menegaskan komitmen bersama menjaga stabilitas ketersediaan energi terutamanya bagi masyarakat. Namun, forum ini bukan sekadar silaturahmi melainkan ruang diskusi untuk memastikan distribusi elpiji dan BBM ke tangan masyarakat sesuai ketentuan.
"Kehadiran perwakilan Pertamina, serta jajaran pengusaha di bidang industri gas dan bahan bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Garut penting dalam menjaga stabilitas ketersediaan energi bagi warga. Namun, kita mengharuskan menyikapi dari awal hingga antisipasi sejak dini," katanya.
Sementara, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPC Kabupaten Garut, Ida Hidayatulloh mengatakan, forum stategis untuk membahas penyaluran gas elpiji dan BBM menjadi bukti nyata hingga sinergi serta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas energi di daerah yang kita cintai ini. Namun, distribusi energi merupakan aspek sangat vital terutama kehidupan masyarakat, keberlangsungan ekonomi di daerah.
"Kami menekankan para pengusaha SPBU dan agen elpiji merupakan ujung tombak pelayanan energi hingga mengajak seluruh anggota menjaga integritas dalam kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Kita dituntut selalu menjaga integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi berlaku serta kita berharap melalui kebersamaan agar tercipta komunikasi lebih terbuka, harmonis, produktif dalam menjaga distribusi tepat dan adil bagi masyarakat," paparnya.
Sementara itu, Perwakilan Pertamina, Jamal Bachtiar mengungkapkan, masa Aatuan Tugas (Satgas) Lebaran berjalan sejak H-14 hingga H+14 akan berakhir pada 1 April 2026 mendatang. Namun, aecara keseluruhan penyaluran energi di Kabupaten Garut selama periode mudik dan balik berjalan dengan lancar.
"Alhamdulilah, penyaluran di Kabupaten Garut berjalan lancar stok BBM dan elpiji cukup aman. Pertamina dengan terbuka untuk melakukan koordinasi, kolaborasi dalam mendukung program pemerintah khususnya," pungkasnya. (H-2)
