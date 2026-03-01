Patra Logistik Pastikan Distribusi Energi Pertamina Tetap Optimal Jelang Idul Fitri

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
MENJELANG arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2026, Patra Logistik bersama Pertamina Patra Niaga meningkatkan pengawasan serta memastikan kesiapan operasional distribusi energi di wilayah regional Jawa Bagian Tengah. Upaya ini dilakukan guna menjaga kelancaran pasokan energi bagi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah meninjau pusat kendali monitoring Road Traffic Control (RTC) Patra Logistik, yang berfungsi sebagai pusat kendali terintegrasi dalam memantau aktivitas distribusi energi secara real time.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Bagus Agung Rahadiansyah dan Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto, bersama jajaran manajemen lainnya.
Didampingi Direktur Utama PT Patra Logistik Yock Yorlando, rombongan meninjau langsung operasional RTC sebagai sistem pemantauan distribusi energi yang memonitor pergerakan mobil tangki guna memastikan proses penyaluran berjalan sesuai standar operasional.
Melalui sistem RTC, aktivitas penyaluran energi dipantau secara digital guna memastikan operasional mobil tangki berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan awak mobil tangki sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan.
Direktur Utama Patra Logistik Yock Yorlando menyampaikan, untuk memastikan kelancaran distribusi energi selama periode Ramadan dan Idul Fitri, perusahaan telah menyiagakan armada mobil tangki dan personel operasional di berbagai wilayah.
"Untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY, kami menyiagakan sekitar 500 mobil tangki dengan dukungan kurang lebih 1.900 awak mobil tangki. Sementara di wilayah Jawa Timur juga disiapkan sekitar 500 mobil tangki untuk melayani kebutuhan penyaluran energi," ujar Yock.
Ia menambahkan, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi selama arus mudik, telah disiapkan tambahan total 50 mobil tangki untuk wilayah Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.
Selain kesiapan armada, faktor keselamatan berkendara juga menjadi perhatian utama dalam proses distribusi energi. Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto menekankan pentingnya kedisiplinan para awak mobil tangki dalam menjalankan tugas di lapangan.
"Keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam proses distribusi energi. Karena itu, para awak mobil tangki kami ingatkan untuk selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi batas kecepatan, serta menjaga kondisi fisik selama menjalankan tugas distribusi," jelas Arif.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Bagus Agung Rahadiansyah juga mengingatkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati selama di perjalanan, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik demi menjaga keselamatan hingga sampai ke tujuan.
Sebagai bagian dari ekosistem distribusi energi Pertamina, Patra Logistik terus memperkuat kesiapan operasional serta pengawasan distribusi energi guna memastikan proses penyaluran berjalan aman, andal, dan tepat waktu, khususnya dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. (E-1)
