Sholat Ied, Pemkab Garut Doakan Saudara Muslim di Palestina, Iran dan Lebanon

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH Kabupaten Garut menunaikan salat Idulfitri 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat dilaksanakan di Masjid Agung Garut, Kecamatan Garut Kota, Sabtu (21/3). Pelaksanaan salat, dipimpin oleh Ketua DKM Masjid Agung, KH Muhammad Sufina sebagai Imam, serta KH Cecep Abdul Halim, bertindak sebagai Khotib.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, pihaknya secara khusus menyapa pemudik yang kembali ke tanah kelahiran dan atas nama pribadi, keluarga, serta Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyampaikan ucapan selamat datang kembali. Kehadiran para perantau di kampung halaman berharap membawa kebahagiaan, mempererat tali silaturahmi yang selama ini terjalin.
"Kami menekankan Idulfitri merupakan hari kemenangan setelah sebulan penuh umat muslim melatih kesabaran, keikhlasan dan pengendalian diri selama Ramadan. Saya memaknai hari suci ini sebagai momentum saling memaafkan, menjabat tangan memperkuat kembali rasa persaudaraan," ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Menurut Abdusy, dirinya mengajak jemaah menyelipkan doa bagi saudara sesama muslim sedang menghadapi bencana kemanusiaan di berbagai belahan dunia, seperti Palestina, Iran, Lebanon dan negara lain agar senantiasa diberikan bimbingan serta petunjuk Allah SWT.
"Kami mohon doa bersama mendoakan saudara kita sedang mengalami bencana kemanusiaan baik di Iran, Palestina, Lebanon dan di negara lainnya. Semoga Allah memberikan bimbingan petunjuk kepada saudara-saudara kita," katanya.
Menurutnya, berkaitan pembangunan daerah menyampaikan pesan strategis pentingnya semangat kebersamaan hingga gotong royong, karena sekarang tantangan pembangunan di Kabupaten Garut masih sangat berat, hingga diperlukan partisipasi aktif dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, organisasi, serta pemerintah untuk bergerak bersama membangun daerah.
"Kita menyadari tantangan pembangunan di Kabupaten Garut masih sangat berat dan mengharapkan kerja sama partisipasi masyarakat, pemerintah, organisasi serta seluruh elemen masyarakat bersama-sama bergerak membangun Garut yang kita cintai. Kami mengingatkan seluruh warga untuk menjaga kerukunan, kedamaian dan berharap nilai kesucian yang diraih di Ramadan menjadikan pribadi masyarakat Garut lebih baik, solid dalam memajukan tanah kelahiran tercinta," pungkasnya. (AD)
