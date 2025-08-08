Pemkab Garut Luncurkan CKG dan Program BIAS Tingkat SD di Kabupaten Garut ‎

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat meluncurkan cek kesehatan gratis (CKG) bagi pelajar di SD Muhammadiyah 5 Garut Kota bertujuan untuk mewujudkan generasi emas 2045 mendatang. Pemeriksaan yang dilakukannya tersebut, merupakan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin mengatakan, pemerintah Kabupaten Garut luncurkan cek kesehatan gratis (CKG) di sekolah untuk jenjang pelajar menyasar SD Muhammadiyah 5 Garut Kota. Peluncuran cek kesehatan gratis tersebut, merupakan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) dan pengajak para orang tua supaya anaknya melakukan imunisasi agar meningkatkan daya tahan tubuh dan bisa menghadapi penyakit.
"Kami meninjau pelaksanaan CKG terhadap siswa SD Muhammadiyah 5 Garut Kota dan mereka mengikuti berbagai pengecekan kesehatan mulai pengukuran tinggi, berat badan, tensi darah Hemoglobin (Hb), teliga, gigi, penglihatan. Pemeriksaan tersebut, dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Pasundan," katanya, Jumat (8/8/2025).
Syakur mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan melalui cek kesehatan gratis (CKG) tersebut supaya anak-anak khususnya dalam kondisi sehat, guna mewujudkan generasi emas 2045. Namun, pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) mengajak supaya siswa perbanyak gerak melalui olahraga rutin supaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
"Kami menekankan terkait cek kesehatan gratis (CKG) di bulan Agustus merupakan bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) dan ini menjadi salah satu cara untuk menjamin hingga meningkatkan daya tahan tubuh anak supaya mereka bisa menghadapi penyakit seperti Polio dan TBC," ujarnya.
Menurut Syakur, pihaknya menegaskan sekolah merupakan kawasan bebas rokok dan meminta agar para guru ataupun orang tua siswa tidak merokok di area sekolah, karena asap rokok yang dihisapnya dapat merusak kesehatan termasuk ke depannya akan menjadi rusak. Namun, pelaksanaan CKG yang dilakukan mengapresiasi peran di SD Muhammadiyah telah berkiprah di dunia pendidikan.
"Kami meminta guru dan orang tua jangan merokok di area sekolah lantaran asap rokok dapat menganggu kesehatan bagi anak-anak. Karena, ke depannya merusak kesehatan dan berbahaya bagi anak-anak yang sedang menimba ilmu tapi saya tahu sekolah ini sudah lama banyak sekolah lain dari tempat yang terpencil ketika negara belum hadir Muhammadiyah sudah hadir," tandasnya. (H-1)
IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) meminta pemerintah melakukan pembenahan dan pemerataan infrastruktur kesehatan agar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merata di seluruh daerah.
KESEHATAN gigi dan anemia masih menjadi gangguan kesehatan yang sering ditemukan dalam program cek kesehatan gratis (CKG) di sekolah. Salah satunya di SMA Negeri 1 Baturaden.
KONDISI kesehatan dan tumbuh kembang anak yang baik akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
CEK Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah akan dimulai pada Agustus 2025, sebanyak 53.844.419 peserta didik dari 282.317 satuan pendidikan akan menjadi sasaran CKG Sekolah.
CEK Kesehatan Gratis (CKG) pada siswa dilaksanakan pada hari pertama sekolah Senin (14/7) yang diawali di Sekolah Rakyat. Hasilnya cukup mengejutkan, ditemukan berbagai masalah kesehatan.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina mengatakan, pembangunan jembatan gantung Palatar yang dilakukan Rumah Wakaf dan Amal Produktif membuka jalur.
Mendirikan lembaga bagi anak disabilitas diharapkan memberikan ruang dan sosialisasi pada anak disabilitas agar keterampilan mereka dapat memiliki nilai jual di masyarakat.
Bantuan yang diberikan tidak ada potongan dalam proses penyaluran sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved