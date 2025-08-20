Pemprov Sumut Janjikan Cek Kesehatan Gratis Siswa Setahun Sekali

Aktivitas Cek Kesehatan Gratis di SMA Negeri 1 Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Sumut, Rabu (20/8).(MI/Yoseph Pencawan)

Pemprov Sumut menjanjikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa SD, SMP dan SMA sederajat satu kali dalam setahun. Bukan hanya pemeriksaan, siswa juga akan diberikan pengobatan dan perawatan gratis bila diperlukan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut Faisal Hasrimi mengatakan pemerintah provinsi telah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CGK) bagi siswa SD, SMP dan SMA sederajat. Program ini diluncurkan di secara daring di SMA Negeri 1 Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Rabu (20/8).

"Siswa sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat di Sumatra Utara kini mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis," ungkapnya seusai peluncuran program.

Dalam program ini, Pemprov Sumut menjanjikan para siswa akan mendapatkan CKG satu kali dalam setahun. CKG mencakup pemeriksaan gizi, tekanan darah, anemia, hepatitis, malaria, gigi, telinga dan lainnya.

Sebelum menjalani pemeriksaan, para siswa akan mengisi beberapa form, khususnya mengenai riwayat kesehatan, jauh hari sebelumnya. Kemudian pada hari pemeriksaan, para siswa akan menjalani tiga tahap pengecekan.

Tahap pertama mencakup pemeriksaan gizi, seperti berat badan, lingkar perut, hemoglobin dan gula darah. Tahap kedua meliputi pemeriksaan penglihatan, telinga dan gigi.

Dan tahap ketiga adalah pemeriksaan kebugaran. Setelah itu, hasil pemeriksaan akan disampaikan langsung kepada siswa yang bersangkutan.

Menurut Faisal, selain pemeriksaan, Pemprov Sumut juga akan memberikan pengobatan dan perawatan secara gratis. Hal itu dilakukan jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat siswa yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Faisal menjelaskan, pemprov menjalankan program ini karena anak-anak, termasuk para siswa, sangat membutuhkan deteksi dini penyakit. Dia optimistis intervensi pada kesehatan anak ini dapat membawa manfaat yang besar.

Terlebih, tidak sedikit dari para siswa belum pernah menjalani pemeriksaan kesehatan, apalagi secara gratis. (H-1)