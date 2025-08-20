Pemprov Kalteng Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Headline
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menggelar pemeriksaan Kesehatan gratis bagi pelajar dan mahasiswa.
“Hari ini, Rabu (20/8) pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar SMAN 3 Palangka Raya bersama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran,”kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalteng Muhammad Reza Prabowo.
“Syukur atas arahan Bapak Gubernur, hari ini selain kunjungan, beliau juga menyelenggarakan cek kesehatan gratis. Layanan ini sangat dibutuhkan peserta didik, khususnya jenjang SMA, SMK, hingga SKh. Kami akan terus berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinkes Kota Palangka Raya,” ungkap Reza Prabowo.
Ia menambahkan bahwa program CKG merupakan wujud perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masa depan anak-anak bangsa.
“Hasilnya memang tidak langsung dirasakan hari ini, tetapi menjadi investasi besar bagi kesehatan dan keberlangsungan pendidikan generasi muda ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam membangun daerah.
Ia mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa.
“Beberapa hari lalu kita baru merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Semoga pendidikan menjadi harga mati bagi kita semua. Daerah atau negara yang kurang SDM dan pendidikannya, pasti tidak akan maju. Tapi dengan pendidikan yang baik, masa depan akan cerah. Lihat saja negara-negara maju, semua ditopang oleh kualitas pendidikannya,” ujar Agustiar Sabran.
Gubernur juga berpesan kepada para pelajar agar bersyukur, tekun belajar, dan menjaga adab. “Kita boleh berpendidikan tinggi, tapi yang lebih penting dari itu adalah adab. Jangan sampai ilmunya tinggi tapi tidak punya budi pekerti. Pendidikan unggul, modern, dengan spirit kearifan lokal, harus sejalan dengan belom bahadat,” tegasnya. (H-1)
