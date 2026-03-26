Bantuan Pangan sebagai Jaring Pengaman Sosial Disalurkan di Kota Cirebon

BANTUAN Pangan (Banpang) diluncurkan di Kota Cirebon. Peluncuran banpang merupakan bagian integral dari Program Ketahanan Pangan Nasional.
Peluncuran banpang dilakukan di kantor Kelurahan Larangan, Kamis (26/3).Peluncuran ini sekaligus menandai dimulainya distribusi pangan skala besar yang dilakukan secara serentak di 22 kelurahan se-Kota Cirebon. Peluncuran banpang merupakan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPP3), Dinas Sosial, serta Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang memantau langsung proses distribusi di lapangan, menekankan bahwa program ini merupakan bagian integral dari Program Ketahanan Pangan Nasional. “Bantuan ini diharapkan menjadi jaring pengaman sosial yang mampu meredam gejolak harga di tingkat konsumen, sekaligus memberikan rasa tenang bagi warga dalam mencukupi kebutuhan harian,” tutur Farida. Penerima banpang merupakan warga yang datanya dari Desil 1 hingga Desil 4, yang artinya sudah meliputi masyarakat dengan kategori miskin ekstrem hingga menengah.
Selanjutnya Farida berharap melalui penguatan jaring pengaman sosial ini, rantai distribusi pangan tetap terjaga dan inflasi dapat ditekan pada level yang sehat. “Kehadiran negara dalam bentuk bantuan pangan ini diharapkan tidak hanya sekadar memberi bantuan fisik, tetapi juga membangun rasa aman bagi warga di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” tutur Farida.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon, Imam Mahdi, menjelaskan volume bantuan pada periode ini mengalami peningkatan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat. "Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini 35.031 orang. Proses penyaluran ini akan kami kawal secara ketat mulai tanggal 26 Maret dan ditargetkan selesai 31 Maret 2026 mendatang," tutur Imam.
Setiap keluarga, lanjut Imam, akan mendapatkan alokasi beras dari cadangan pangan pemerintah sebanyak 20 kilogram serta minyak goreng sebanyak 4 liter. ”Semoga bantuan ini menjadi stimulus ekonomi yang meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat posisi Kota Cirebon dalam menjaga stabilitas harga pangan," harap Imam. (H-2)
