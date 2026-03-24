Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
GELIAT arus balik Lebaran 2026/ Idulfitri 1447 H mulai terasa di sepanjang jalur nasional yang menghubungkan Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan Medan, Sumatra Utara. Pada H+2 Lebaran atau Senin (23/3) hingga Selasa (24/3), ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai memadati jalanan untuk kembali ke perantauan setelah merayakan hari kemenangan di tanah kelahiran.
Pantauan Media Indonesia di lapangan menunjukkan arus lalu lintas yang sempat lengang saat pelaksanaan Salat Idulfitri dua hari lalu kini kembali bergeliat. Konsentrasi kendaraan terlihat jelas di lintasan Sigli, Kabupaten Pidie menuju Banda Aceh. Deru mesin sepeda motor dari para mahasiswa dan pekerja perantau mulai mendominasi jalanan sejak pagi hari.
Salah satu titik pantauan utama berada di Simpang Jalan Tugu Aneuk Mulieng, Kota Sigli. Antrean kendaraan roda dua mulai mengular saat lampu merah menyala. Mayoritas pemudik ini berasal dari wilayah Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, hingga Aceh Tengah yang hendak kembali ke Ibu Kota Provinsi Aceh.
"Ini balik ke Banda Aceh agak cepat dari biasanya. Rencananya besok akan kembali beraktivitas memulai buka warung. Jadi harus berangkat lebih awal untuk melakukan berbagai persiapan jualan kembali," tutur Ikhwan, pemudik asal Pidie Jaya saat ditemui di kawasan Kota Sigli, Senin (23/3).
Kondisi cuaca di Provinsi Aceh yang saat ini berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius menjadi pertimbangan krusial bagi para pemudik motor. Untuk menyiasati suhu udara yang menyengat, sebagian besar pemudik memilih melakukan perjalanan pada dini hari atau sesaat setelah waktu salat subuh.
Selain menghindari sengatan matahari, perjalanan di waktu fajar dianggap lebih nyaman bagi keluarga yang membawa anak kecil atau balita. Para pengendara juga berupaya menghindari perjalanan larut malam demi faktor keamanan dan kemudahan akses bantuan jika terjadi kendala pada kendaraan.
Puncak arus balik di jalur nasional Banda Aceh-Medan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir pekan ini. Hal ini seiring dengan jadwal instansi pendidikan dan perkantoran yang akan kembali beroperasi secara penuh pada pekan depan.
Abrar, Pengurus Keluarga Besar Islam Indonesia Wilayah Aceh, menekankan bahwa tradisi Woe U Gampoeng atau pulang kampung memiliki nilai religi yang tinggi. "Idulfitri adalah kesempatan di mana hari kebersamaan tidak memandang kasta, kecuali lebih memuliakan orang yang lebih dewasa atau orang tua," pungkasnya. (H-3)
Tanah amblas membentuk lubang raksasa seluas sekitar tiga hektare dengan kedalaman 50–100 meter.
PWM Aceh tetapkan 50 titik shalat Idul Fitri 1447 H di 23 kabupaten/kota. Simak lokasi utama dan kesiapan penyelenggaraan Jumat besok.
Mameugang atau dengan kata lain sebut megang adalah tradisi religi turun-turun dimana sang anak yang sudah berhasil tumbuh dewasa membeli daging mamegang kepada ibu dan bapaknya.
HARGA daging sapi 19 Maret 2026 di Aceh Barat tepatnya Meulaboh, naik menjadi Rp170 ribu per Kilogram. Daging sapi digunakan untuk tradisi meugang menyambut Hari Raya Lebaran 2026
Puncak arus mudik 2026 Aceh terjadi hari ini, Rabu (18/3). Puluhan ribu pemudik padati jalur Banda Aceh-Medan demi tradisi Meugang. Simak titik istirahatnya.
SEBANYAK 64 orang penumpang kapal nelayan pengangkut wisatawan di Sumut sempat mengalami insiden mencekam setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan.
PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara memprediksi puncak arus mudik 2026 jatuh pada Rabu (18/3) hari ini. Jumlah pelanggan diperkirakan mencapai 11 ribu orang.
ARUS mudik Lebaran 2026 menggunakan moda transportasi kereta api (KA) di wilayah Sumatra Utara mulai menunjukkan peningkatan signifikan memasuki periode H-7 Lebaran.
Polda Sumut tetapkan dua tersangka kasus tambang emas ilegal (PETI) di Sungai Batang Gadis. Polisi buru aktor intelektual dan panggil 3 perusahaan alat berat.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mudik Gratis Sumut 2026 menyediakan 5.500 kursi yang mencakup moda transportasi darat, kereta api, hingga jalur laut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved