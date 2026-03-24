Arus mudik di jalur Nasional Banda Aceh-Medan, kawasan Simpang Tugu Aneuk Mulieng, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh.(Dok. MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE)

GELIAT arus balik Lebaran 2026/ Idulfitri 1447 H mulai terasa di sepanjang jalur nasional yang menghubungkan Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan Medan, Sumatra Utara. Pada H+2 Lebaran atau Senin (23/3) hingga Selasa (24/3), ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai memadati jalanan untuk kembali ke perantauan setelah merayakan hari kemenangan di tanah kelahiran.

Pantauan Media Indonesia di lapangan menunjukkan arus lalu lintas yang sempat lengang saat pelaksanaan Salat Idulfitri dua hari lalu kini kembali bergeliat. Konsentrasi kendaraan terlihat jelas di lintasan Sigli, Kabupaten Pidie menuju Banda Aceh. Deru mesin sepeda motor dari para mahasiswa dan pekerja perantau mulai mendominasi jalanan sejak pagi hari.

Titik Kepadatan di Simpang Tugu Aneuk Mulieng

Salah satu titik pantauan utama berada di Simpang Jalan Tugu Aneuk Mulieng, Kota Sigli. Antrean kendaraan roda dua mulai mengular saat lampu merah menyala. Mayoritas pemudik ini berasal dari wilayah Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, hingga Aceh Tengah yang hendak kembali ke Ibu Kota Provinsi Aceh.

"Ini balik ke Banda Aceh agak cepat dari biasanya. Rencananya besok akan kembali beraktivitas memulai buka warung. Jadi harus berangkat lebih awal untuk melakukan berbagai persiapan jualan kembali," tutur Ikhwan, pemudik asal Pidie Jaya saat ditemui di kawasan Kota Sigli, Senin (23/3).

Strategi Menghindari Cuaca Panas Ekstrem

Kondisi cuaca di Provinsi Aceh yang saat ini berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius menjadi pertimbangan krusial bagi para pemudik motor. Untuk menyiasati suhu udara yang menyengat, sebagian besar pemudik memilih melakukan perjalanan pada dini hari atau sesaat setelah waktu salat subuh.

Selain menghindari sengatan matahari, perjalanan di waktu fajar dianggap lebih nyaman bagi keluarga yang membawa anak kecil atau balita. Para pengendara juga berupaya menghindari perjalanan larut malam demi faktor keamanan dan kemudahan akses bantuan jika terjadi kendala pada kendaraan.

Prediksi Puncak Arus Balik 2026

Puncak arus balik di jalur nasional Banda Aceh-Medan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada pertengahan hingga akhir pekan ini. Hal ini seiring dengan jadwal instansi pendidikan dan perkantoran yang akan kembali beroperasi secara penuh pada pekan depan.

Abrar, Pengurus Keluarga Besar Islam Indonesia Wilayah Aceh, menekankan bahwa tradisi Woe U Gampoeng atau pulang kampung memiliki nilai religi yang tinggi. "Idulfitri adalah kesempatan di mana hari kebersamaan tidak memandang kasta, kecuali lebih memuliakan orang yang lebih dewasa atau orang tua," pungkasnya. (H-3)