50 Lokasi Shalat Idul Fitri Disiapkan Muhammadiyah Aceh pada 20 Maret 2026

Lokasi Shalat Idul Fitri Disiapkan Muhammadiyah Aceh.(Antara)

PIMPINAN Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh memastikan kesiapan penyelenggaraan shalat Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada Jumat (20/3) besok. Sebanyak 50 titik lokasi shalat telah ditetapkan dan tersebar di 23 kabupaten/kota di seluruh Tanah Rencong.

Wakil Ketua PWM Aceh, M Yamin, mengungkapkan bahwa jumlah titik tersebut merupakan hasil rekapitulasi laporan pengurus daerah hingga Kamis sore. Untuk pusat pelaksanaan di ibu kota provinsi, PWM Aceh memusatkannya di halaman parkir kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Banda Aceh.

Sebaran Titik Shalat Idul Fitri di Aceh

Berdasarkan data yang dihimpun, Aceh Selatan menjadi wilayah dengan titik terbanyak yakni sembilan lokasi, disusul Bireuen dengan enam lokasi, dan Bener Meriah lima lokasi. Wilayah lain seperti Aceh Tengah menyiapkan empat titik, sementara Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, dan Aceh Tamiang masing-masing tiga titik.

Adapun wilayah yang menyiapkan dua lokasi meliputi Aceh Timur, Gayo Lues, Simeulue, Kota Langsa, dan Kota Sabang. Sementara itu, satu lokasi disiapkan di Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Pidie, Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, hingga Subulussalam.

Seluruh pelaksanaan shalat Id direncanakan berlangsung di lapangan terbuka. Namun, jika terjadi hujan, lokasi akan dialihkan ke masjid-masjid terdekat.

Potensi Penambahan Lokasi

M Yamin menambahkan bahwa jumlah 50 titik ini masih bersifat dinamis. "Data ini kemungkinan masih terus bertambah karena ada beberapa daerah atau PDM yang belum melaporkan secara detail titik pelaksanaannya," ujarnya di Banda Aceh, Kamis (19/3).

Penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah oleh Muhammadiyah dilakukan lebih awal berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Keputusan ini sesuai dengan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 yang menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

PWM Aceh mengajak seluruh warga persyarikatan dan umat Muslim di Aceh untuk merayakan hari kemenangan dengan penuh kekhusyukan di lokasi-lokasi yang telah disediakan. (Ant/Z-10)