ASDP Sebut Antrean Pelabuhan Gilimanuk Berhasil Dikendalikan

Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk.(Dok. Antara)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebut pengelolaan arus kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk telah kembali stabil dan terkendali. Hal itu menyusul keberhasilan penguraian antrean pelabuhan Gilimanuk hingga 0 km sebelum penghentian operasional penyeberangan dalam rangka Hari Raya Nyepi dan mudik Lebaran 2026.

Momentum penting terjadi pada Rabu (18/3) ketika antrean kendaraan berhasil ditekan hingga 0 km tepat sebelum penghentian sementara operasional penyeberangan. Per pukul 22:20 WITA, ASDP menyampaikan tidak lagi ditemukan antrean kendaraan di area tollgate pelabuhan.

Sebagai bagian dari penghormatan terhadap Hari Raya Nyepi, operasional penyeberangan dihentikan sementara di sejumlah lintasan utama. Di Pelabuhan Ketapang, operasional dihentikan mulai 18 Maret pukul 17:00 WIB hingga 20 Maret pukul 06:00 WIB.

Baca juga : Gilimanuk Padat, 55 Kapal Dikerahkan dan Buffer Zone Dimaksimalkan

Hal itu juga dilakukan di di Pelabuhan Gilimanuk pada 19 Maret pukul 05:00 WITA hingga 20 Maret pukul 06:00 WITA; di Pelabuhan Lembar pada 18 Maret pukul 21:00 WITA hingga 20 Maret pukul 01:30 WITA; serta di Pelabuhan Padangbai pada 19 Maret pukul 04:00 WITA hingga 20 Maret pukul 11:30 WITA.

“Penghentian operasional ini merupakan bentuk penghormatan atas momen sakral yang dijalankan dengan penuh khidmat. Berkat kolaborasi erat seluruh pihak, proses penghentian layanan di sejumlah pelabuhan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan tetap mengedepankan keselamatan serta kenyamanan pengguna jasa,” kata Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano dalam keterangan yang dikutip, Jumat (20/3).

Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor yang bergerak cepat dan terkoordinasi. Pihaknya berterima kasih atas kesabaran masyarakat, serta sinergi seluruh pihak yang memungkinkan antrean dapat terurai hingga nol kilometer sebelum penutupan Nyepi.

Baca juga : Mudik Lebaran 2026 Bali, Antrean Kendaraan di Gilimanuk Capai 20 Km

ASDP juga menyadari bahwa kepadatan sebelumnya sempat menimbulkan ketidaknyamanan. “Namun, respons cepat di lapangan menjadi kunci dalam memulihkan kondisi secara bertahap hingga kini kembali stabil,” ujarnya.

Sejumlah langkah strategis dijalankan secara simultan. Mulai dari optimalisasi operasional hingga pola sangat padat dengan pengoperasian sekitar 35 kapal, penerapan sistem Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) dengan durasi layanan yang dipercepat, penambahan kapal perbantuan, hingga rekayasa lalu lintas dan pemanfaatan buffer zone secara maksimal.

Di sisi lain, lonjakan arus kendaraan yang melampaui 40% menjelang penutupan lintasan saat Hari Raya Nyepi turut memberikan tekanan signifikan terhadap kapasitas layanan. Dinamika lalu lintas di luar kawasan pelabuhan juga berkontribusi terhadap panjang antrean pelabuhan Gilimanuk pada periode sebelumnya.

Meski demikian, Yossianis menyebut kinerja layanan menunjukkan daya tahan yang kuat. Data Posko Gilimanuk selama 24 jam periode 18 Maret 2026 (H-3) mencatat total penumpang mencapai 74,213 orang atau naik 65,2% dibandingkan tahun lalu.

Kendaraan roda dua tercatat 14,659 unit (+44,5%), roda empat 7,260 unit (+87,7%), bus 585 unit (+51,2%), dan truk 1,051 unit (+139,4%). Total kendaraan mencapai 23,555 unit atau meningkat 58,8%.

Secara kumulatif sejak H-10 hingga H-3, total penumpang mencapai 457,611 orang (+7,2%) dan total kendaraan 146,447 unit (+8,8%). Menurut Yossianis, angka itu menegaskan bahwa lonjakan mobilitas tetap dapat diimbangi dengan penguatan kapasitas layanan yang adaptif.

“Saat ini, operasional penyeberangan berlangsung stabil, tertib, dan terkendali. Seluruh kendaraan terserap dengan baik ke dalam sistem buffer zone, sehingga arus layanan menjadi lebih terukur,” pungkasnya. (H-3)