Tawur Agung di Prambanan Jadi Momentum Harmoni dan Refleksi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

RIBUAN umat Hindu dari berbagai penjuru Indonesia memadati pelataran Candi Prambanan pada Rabu (18/3) dalam puncak pelaksanaan Tawur Agung, bagian dari rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948. Sekitar 20 ribu umat hadir dalam upacara sakral yang berlangsung khidmat tersebut.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Ketua Umum PHDI Pusat, perwakilan Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Ketua Dharma Shanti Nasional, Bupati Klaten, jajaran Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah dan DIY, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan Hindu. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan umat dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan budaya.

Dalam dharma wacananya, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, Prof. I Nengah Duija menegaskan makna mendalam dari pelaksanaan Tawur Agung sebagai bagian dari ajaran spiritual umat Hindu.

"Tawur Agung adalah upacara yajña yang bukan sekadar ritual, tetapi bentuk nyata penyucian alam semesta serta upaya mengharmoniskan hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Sang Hyang Widhi Wasa," kata Prof. I Nengah Duija.

Ia menjelaskan, Tawur Agung juga merupakan wujud tanggung jawab manusia terhadap alam setelah memanfaatkan sumber daya kehidupan selama satu tahun.

"Keseimbangan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tawur Agung adalah bentuk tanggung jawab moral manusia kepada alam melalui persembahan suci," tegasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Tawur Agung di kawasan Candi Prambanan memiliki nilai strategis sekaligus spiritual, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat peradaban Hindu di Nusantara.

"Prambanan bukan sekadar situs sejarah, melainkan ruang sakral yang menghubungkan manusia dengan jagat raya, simbol penyatuan spiritual dan kebudayaan bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. I Nengah Duija mengajak umat untuk memaknai Tawur Agung secara kontekstual dalam menghadapi tantangan zaman modern, terutama terkait isu lingkungan dan sosial.

"Tawur Agung mengajarkan ekologi spiritual, solidaritas sosial, dan integritas pribadi. Ini menjadi strategi peradaban dalam menghadapi krisis lingkungan dan sosial di era modern," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh umat Hindu menjadikan momentum ini sebagai titik refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan mempererat persaudaraan.

"Mari kita jadikan Tawur Agung sebagai titik balik untuk lebih menghargai alam, memperkuat persaudaraan lintas budaya, dan membangun kehidupan berlandaskan dharma," pungkasnya.

Tawur Agung merupakan bagian penting dalam rangkaian perayaan Nyepi yang akan mencapai puncaknya pada pelaksanaan Catur Brata Penyepian. Melalui momen hening tersebut, umat Hindu diajak melakukan introspeksi diri guna mencapai ketenangan batin dan harmoni dengan semesta.

Dengan partisipasi puluhan ribu umat serta dukungan berbagai pihak, pelaksanaan Tawur Agung di Prambanan tidak hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga simbol penguatan spiritualitas, persatuan, serta komitmen menjaga keseimbangan kehidupan di tengah dinamika zaman. (H-2)