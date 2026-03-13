Kapan Tanggal Merah Nyepi, Idul Fitri dan Cuti Bersama 2026? Cek di Sini

Ilustrasi(freepik)

EMERINTAH Republik Indonesia telah secara resmi merilis jadwal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama untuk tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Salah satu momen yang paling dinantikan adalah bulan Maret 2026, di mana perayaan Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 1447 H jatuh secara berdekatan.

Kondisi ini menciptakan peluang "Mega Long Weekend" bagi para pekerja dan pelajar di seluruh Indonesia. Berikut adalah rincian lengkap tanggal merah yang perlu Anda catat untuk menyusun rencana mudik maupun liburan keluarga.

Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025, berikut adalah rincian hari libur di bulan Maret:

Baca juga : Cek Kalender Januari 2026: Hanya Tersisa Satu Tanggal Merah, Tanpa Cuti Bersama

Tanggal Keterangan 18 Maret (Rabu) Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 19 Maret (Kamis) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) 20 Maret (Jumat) Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H 21-22 Maret (Sabtu-Minggu) Hari Raya Idul Fitri 1447 H 23 Maret (Senin) Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H 24 Maret (Selasa) Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H

Total libur beruntun tanpa mengambil cuti tambahan adalah sebanyak 7 hari, mulai dari Rabu hingga Selasa pekan berikutnya.

Meskipun pemerintah telah menetapkan tanggal 21-22 Maret 2026 sebagai hari libur nasional Idul Fitri dalam SKB 3 Menteri, penetapan resmi 1 Syawal 1447 H tetap akan menunggu hasil Sidang Isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Namun, bagi organisasi Muhammadiyah yang menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, Idul Fitri diprediksi jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Persiapan Mudik Lebaran 2026

Dengan adanya libur Nyepi pada 19 Maret, masyarakat yang berencana mudik ke arah Jawa atau Sumatra dari Bali harus memperhatikan jadwal penutupan Pelabuhan Gilimanuk. Penutupan rutin selama 24 jam saat Nyepi dipastikan akan berdampak pada antrean kendaraan mudik. Disarankan untuk berangkat lebih awal sebelum tanggal 18 Maret atau setelah operasional pelabuhan dibuka kembali pada 20 Maret pagi.

Daftar Hari Libur Nasional 2026 Lainnya

Selain bulan Maret, berikut adalah beberapa tanggal merah penting lainnya di tahun 2026:

1 Januari (Kamis): Tahun Baru 2026 Masehi

16 Januari (Jumat): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

17 Februari (Selasa): Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

3 April (Jumat): Wafat Yesus Kristus

1 Mei (Jumat): Hari Buruh Internasional

14 Mei (Kamis): Kenaikan Yesus Kristus

27 Mei (Rabu): Hari Raya Idul Adha 1447 H

17 Agustus (Senin): Hari Kemerdekaan RI

25 Desember (Jumat): Hari Raya Natal

Tahun 2026 memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga, terutama pada bulan Maret. Dengan total 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama, pastikan Anda merencanakan perjalanan Anda jauh-jauh hari untuk menghindari lonjakan harga tiket dan kepadatan arus lalu lintas. (Z-4)