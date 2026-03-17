Astra Siaga Lebaran 2026 Hadir di Jalur Strategis Mudik

ASTRA International kembali menghadirkan program Astra Siaga Lebaran 2026 untuk mendukung perjalanan mudik agar lebih aman dan nyaman. Program yang telah memasuki tahun ke-15 ini berlangsung pada 17-28 Maret 2026 dengan menghadirkan berbagai layanan bagi pemudik pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat.
Direktur Astra, Thomas Junaidi Alim Wijaya, mengatakan program Astra Siaga Lebaran merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam memastikan perjalanan mudik pelanggan berjalan lancar.
“Astra melalui kegiatan Astra Siaga Lebaran terus mengambil peran dalam memastikan perjalanan mudik pelanggan Astra dapat berjalan aman dan nyaman,” Thomas dalam acara buka puasa dengan wartawan di Semarang, Senin (16/3).
Pada pelaksanaan tahun ini, lanjutnya, Astra menyiagakan 600 teknisi mobil dan 1.092 teknisi sepeda motor Honda di berbagai titik strategis jalur mudik nasional.
Untuk kendaraan roda empat, layanan tersedia pada 17-24 Maret 2026 yang meliputi 132 Bengkel Siaga, 14 Pos Siaga, 61 armada Garda Siaga 24 jam, 66 armada Emergency Roadside Assistance AstraWorld, serta 3 stasiun pengisian kendaraan listrik.
Sementara bagi pemudik kendaraan roda dua, layanan berlangsung pada 19-28 Maret 2026 melalui 12 Posko Mudik Honda, 13 AHASS Siaga Plus, 150 AHASS Siaga, dan 240 armada Honda Care yang disiapkan oleh Astra Honda Motor.
Pos Siaga Astra juga menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik, seperti servis ringan kendaraan, konsultasi teknis, makanan dan minuman gratis, WiFi, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu tersedia perlindungan asuransi kesehatan rawat jalan Garda Healthtech dari Asuransi Astra yang memungkinkan pemudik berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi Halodoc.
Pos Siaga Astra tersebar di sejumlah jalur utama mudik seperti Lampung, Banten, Cikampek, Cipali, Semarang-Solo, Situbondo, hingga Bali.
Selain itu, dukungan infrastruktur juga disiapkan oleh ASTRA Infra yang memprediksi sekitar 6,8 juta kendaraan akan melintas di ruas tol yang mereka kelola selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.
Melalui program Astra Siaga Lebaran 2026, Astra berharap perjalanan mudik masyarakat dapat berlangsung dengan lebih aman, nyaman, dan lancar.(HT/E-4)
