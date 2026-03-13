BMKG Ingatkan Pemudik Jalur Sumsel Waspada Panas Terik dan Cuaca Ekstrem

Ilustrasi jalur mudik Sumatra.(Antara)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mengeluarkan peringatan bagi para pemudik yang melintasi wilayah Sumatra Selatan (Sumsel). Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, suhu udara di sepanjang jalur mudik diprakirakan cukup menyengat, mencapai puncaknya pada siang hari.

Kepala Unit Data dan Informasi BMKG SMB II Palembang, Sinta Andayani, menjelaskan bahwa meski kondisi cuaca secara umum cerah berawan dan kondusif untuk perjalanan, penurunan potensi hujan dalam 7 hingga 10 hari ke depan memicu peningkatan suhu udara.

Suhu Maksimum Mencapai 34 Derajat Celsius

Berdasarkan data BMKG, suhu maksimum di wilayah dataran rendah, termasuk Kota Palembang, saat ini berada di kisaran 33 hingga 34 derajat Celsius. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemudik, terutama mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Suhu tinggi dapat memicu dehidrasi dan kelelahan lebih cepat bagi pengendara. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk:

Menggunakan pelindung diri seperti topi atau payung saat berada di luar kendaraan.

Menjaga kondisi fisik dan kecukupan cairan saat berbuka dan sahur.

Memastikan sistem pendingin (AC) kendaraan dalam kondisi prima.

Selalu pantau aplikasi Info BMKG secara berkala untuk mendapatkan update cuaca real-time di titik koordinat perjalanan Anda.

Waspada Perubahan Cuaca Mendadak dan Angin Kencang

Selain panas terik, BMKG juga menyoroti adanya potensi perubahan cuaca ekstrem secara tiba-tiba. Perbedaan suhu yang kontras antara panas terik di siang hari dan pendinginan atmosfer dapat memicu munculnya angin kencang dan petir.

“Masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang yang biasanya terjadi menjelang turunnya hujan. Perbedaan suhu udara yang cukup kontras dapat memicu timbulnya petir serta peningkatan kecepatan angin secara mendadak,” ujar Sinta.

Wilayah dengan Potensi Hujan Lokal

Meskipun secara umum Sumsel mengalami penurunan curah hujan, beberapa wilayah di bagian selatan masih berpeluang diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal. Wilayah tersebut meliputi:

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan OKU Timur Lahat Muara Enim

BMKG mengimbau seluruh pemudik untuk terus memantau informasi prakiraan cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca selama perjalanan mudik Lebaran 2026.

Parameter Cuaca Prakiraan Wilayah Sumsel Suhu Udara 33 - 34 derajat Celsius (Dataran Rendah) Kondisi Umum Cerah Berawan Potensi Bahaya Panas Terik, Angin Kencang, Petir Mendadak

