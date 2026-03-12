Dukung Mudik Lebaran 2026, Tol Palembang-Betung Seksi Kramasan-Pangkalan Balai Difungsionalkan

Ilustrasi(Dok Hutama Karya)

PT Hutama Karya (Persero) mengoperasikan secara fungsional Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Pengoperasian ruas ini diharapkan dapat membantu memperlancar arus lalu lintas, mengurangi potensi kepadatan kendaraan, serta menyediakan alternatif perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien bagi pengguna jalan.

Tol Palembang–Betung Seksi Kramasan–Pangkalan Balai akan dioperasikan secara fungsional pada 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, setiap hari pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Ruas ini diperuntukkan khusus bagi kendaraan Golongan I (selain bus) dan akan diberlakukan untuk dua arah. Selama melintasi ruas fungsional ini, pengguna jalan diimbau untuk berkendara dengan kecepatan maksimum 50 km/jam guna menjaga keamanan dan keselamatan bersama.

Pengoperasian ruas ini dilakukan secara terbatas dengan pengawasan intensif serta tetap mengedepankan aspek keselamatan pengguna jalan. Meskipun bersifat fungsional, seluruh infrastruktur yang dibuka telah melalui proses pemeriksaan dan pengamanan agar siap dioperasikan serta aman dilalui masyarakat. Jam operasional sewaktu-waktu dapat menyesuaikan berdasarkan diskresi kepolisian. Selain itu, operasional ruas ini juga didukung oleh pengaturan lalu lintas, rambu-rambu pendukung, serta kesiapsiagaan petugas di lapangan agar perjalanan selama periode mudik dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

“Dalam pengoperasiannya, Hutama Karya terus menjalin koordinasi aktif dengan Kepolisian dan instansi terkait guna memastikan kelancaran lalu lintas serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan,” ujar Plh. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani, Kamis (12/3).

Sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama pengoperasian fungsional, Hutama Karya juga menyiagakan petugas layanan jalan tol, meningkatkan intensitas patroli, menambah rambu dan perlengkapan keselamatan, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak terkait. Pengguna jalan diimbau untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, batas kecepatan, serta arahan petugas di lapangan.

“Kami mengimbau pengguna jalan agar mempersiapkan perjalanan dengan baik, menjaga kondisi tubuh tetap prima, dan senantiasa mengutamakan keselamatan. Apabila membutuhkan bantuan atau menghadapi kondisi darurat di Jalan Tol Palembang–Betung, pengguna jalan dapat menghubungi Call Center Tol Palembang–Betung di +62 813-9999-6691,” pungkas Hamdani.

Informasi terkini mengenai layanan Mudik Lebaran 2026 di Jalan Tol Trans Sumatra dapat dipantau melalui media sosial @HutamaKaryaTollroad dan @HutamaKarya, situs resmi Hutama Karya, serta HK Toll Apps yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi lalu lintas, layanan jalan tol, dan pembaruan operasional secara real time.(RK/E-4)