POLRES Cianjur, Jawa Barat, mengerahkan 2/3 kekuatan personel pada Operasi Ketupat Lodaya 2026. Mereka akan ditempatkan di berbagai posko selama arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah.
Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Akhmad Alexander Yurikho Hadi mengatakan, pada Operasi Ketupat Lodaya 2026, terdapat belasan Posko Pengamanan, Posko Pelayanan, dan Posko Terpadu yang tersebar di berbagai lokasi. Keberadaan posko-posko tersebut bisa dimanfaatkan semua elemen yang terlibat pada Operasi Ketupat Lodaya 2026.
"Kita bersama-sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama Operasi Ketupat Lodaya 2026," kata Alexander seusai Apel Gelar Pasukan Pengamanan Operasi Ketupat Lodaya di halaman Mapolres Cianjur, Kamis (12/3).
Polres Cianjur mengerahkan berbagai kendaraan untuk memobilisasi personel selama operasi berlangsung. Sehingga, masyarakat pun bisa aman dan nyaman melaksanakan mudik.
"Fasilitas yang kami punya, kendaraan roda dua, roda empat, semua digunakan untuk mendukung kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan bagi para pengendara," ungkap Alexander.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, mengapresiasi totalitas kinerja Polri, TNI, serta elemen perangkat daerah teknis di lingkup Pemkab Cianjur yang akan mengamankan jalannya Idulfitri 1447 Hijriah. Selama dua pekan, para personel yang terlibat akan bertugas pada Operasi Ketupat Lodaya 2026.
"Bagi para pemudik, semoga selamat sampai ke tujuan dengan aman," kata Wahyu. (H-2)
Operasi Ketupat Lodaya 2026 bertujuan memastikan seluruh rangkaian mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berlangsung aman, nyaman, tertib dan lancar.
