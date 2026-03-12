Operasi Ketupat Lodaya, Polres Garut Musnahkan 1.852 Botol Miras dan 704 Knalpot Brong

Polres Garut melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa 1.852 botol minuman keras (miras) dan 704 knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.(MI/Kristiadi)

JELANG pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026, Polres Garut melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa 1.852 botol minuman keras (miras) dan ratusan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis. Kegiatan tersebut dilakukannya sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri.

Pemusnahan barang bukti merupakan hasil dari berbagai kegiatan razia dan operasi penyakit masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Polres Garut dan Polsek selama beberapa waktu terakhir di Kabupaten Garut.

Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto mengatakan, jelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya melakukan pelaksanakan pemusnahan barang bukti berupa 1.852 botol miras berbagai merek dan 704 unit knalpot brong hasil penindakan.

Kepolisian berkomitmen menindak tegas peredaran miras serta penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya jelang Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang mana bertujuan mengamankan arus mudik dan arus balik serta aktivitas masyarakat terutama dalam perayaan Idul Fitri," ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, selain sebagai bentuk penegakan hukum juga menjadi pesan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan serta tidak terlibat dalam peredaran minuman keras maupun penggunaan knalpot yang mana dapat menimbulkan kebisingan.

"Dengan adanya langkah tegas tersebut, diharapkan situasi di wilayah Kabupaten Garut tetap aman dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta merayakan Idul Fitri dengan rasa nyaman dan tenteram," katanya.

Polres Garut mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. (AD)