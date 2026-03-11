Hunian di Bali tak Lagi Hanya soal Bangunan

CEO Nuanu Creative City Lev Kroll.(MI/Gana Buana)

PENGEMBANGAN kawasan hunian di Bali mulai bergerak ke arah yang lebih luas dari sekadar pembangunan properti. Sejumlah proyek kini menggabungkan hunian dengan ekosistem gaya hidup, komunitas kreatif, hingga fasilitas pendidikan dan pariwisata dalam satu kawasan terpadu.

Pendekatan ini mencerminkan perubahan tren dalam industri properti, di mana nilai sebuah hunian tidak lagi hanya ditentukan oleh desain bangunan atau fasilitas dasar, tetapi juga oleh lingkungan sosial, aktivitas komunitas, serta pengalaman hidup yang tersedia di dalam kawasan tersebut.

CEO Nuanu Creative City Lev Kroll mengatakan konsep hunian saat ini berkembang ke arah ekosistem kehidupan yang lebih menyeluruh.

Baca juga : Kebutuhan Teknologi dalam Alat Rumah Tangga di Bali Meningkat

“Konsep tempat tinggal terbaik melampaui batas dinding hunian itu sendiri. Pertanyaannya bukan hanya seperti apa rumahnya, tetapi apa yang bisa dilakukan di sana dan siapa komunitas di sekitarnya,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lev mengatakan, salah satu kawasan yang dikembangkan dengan pendekatan tersebut berada di pesisir barat daya Bali dengan luas sekitar 44 hektare. Kawasan ini dirancang sebagai lingkungan terpadu yang memungkinkan penghuninya untuk tinggal, bekerja, belajar, dan berinteraksi dalam satu area.

Dalam pengembangannya, kata dia, hanya sekitar 30& lahan yang digunakan untuk pembangunan, sementara sisanya dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dan lanskap alami.

Baca juga : Liburan Bergaya Riviera Kini Hadir di Tepi Laut Bali

Lapisan hunian di dalam kawasan ini dikembangkan melalui berbagai proyek residensial yang dirancang untuk tumbuh bersama fasilitas gaya hidup, ruang komunitas, serta kegiatan kreatif yang berlangsung di dalamnya.

Head of Corporate Communications Nuanu Real Estate, Reyni Wullur mengatakan keputusan memilih tempat tinggal kini semakin dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

“Sekarang orang tidak lagi memilih tempat tinggal hanya karena bangunannya. Faktor terbesar adalah lingkungan sekitar dan komunitas yang akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurut dia, seiring perkembangan kawasan tersebut, pengembang menargetkan lebih dari 400 unit residensial dan hospitality dapat diserahterimakan pada 2027.

Selain residensial, pengembangan kawasan juga mencakup sektor hospitality, ruang seni, hingga agenda kegiatan internasional yang melibatkan komunitas global.

Di sisi lain, fasilitas gaya hidup seperti distrik kuliner dan ruang sosial juga dikembangkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari penghuni. Kawasan ini juga memasukkan sektor pendidikan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan internasional untuk menghadirkan platform pembelajaran berbasis teknologi.

Menurut Reyni, integrasi antara hunian, komunitas, aktivitas kreatif, serta fasilitas publik menjadi faktor penting dalam membangun kawasan yang berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dinilai mencerminkan perubahan arah pengembangan properti di Bali, dari sekadar destinasi investasi atau wisata menuju kawasan hunian yang memiliki ekosistem kehidupan yang lebih lengkap.

Ekosistem Pendukung

Saat ini, Nuanu Real Estate tengah menjalankan 12 proyek hunian dan satu hotel investasi dengan skema kepemilikan hak milik dan hak sewa. Beberapa proyek menunjukkan progres signifikan, di antaranya The Collection Vol. 1 dan Ecoverse yang ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2026, serta OXO The Pavilions dan Flower Estates yang telah memasuki tahap konstruksi.

Flower Estates menghadirkan 28 unit vila dengan konsep arsitektur yang memadukan inspirasi orangerie Eropa dan lanskap tropis Bali, dengan harga mulai Rp8,4 miliar dan taman privat sebagai elemen utama hunian.

Selain itu, terdapat proyek Black Sands Oasis dengan konsep vila dan studio berarsitektur desert modernism, serta The Sense, hunian berbasis komunitas yang menyasar kreator dan profesional. Sementara itu, X Hotel sebagai proyek hotel investasi pertama ditargetkan memasuki tahap arsitektural pada April dengan target serah terima pada kuartal pertama 2027.

Sejalan dengan pengembangan residensial, kawasan ini juga membangun distrik kuliner dan gaya hidup Sutala yang dirancang sebagai ruang publik walkable yang menggabungkan restoran, budaya, dan aktivitas komunitas.

Director of Sutala Conrad mengatakan tren industri kuliner kini tidak hanya soal makanan, tetapi juga pengalaman sosial dan atmosfer tempat.

Distrik ini akan berdiri di atas lahan sekitar 17.000 meter persegi dengan lebih dari 60 tenant restoran dan brand gaya hidup, dengan soft launch direncanakan pada akhir 2026.

Pendidikan sebagai Bagian Ekosistem

Selain gaya hidup, sektor pendidikan juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan. Saat ini ProEd Global School telah beroperasi di area tersebut.

Pengembang juga bekerja sama dengan Genius Group Limited untuk menghadirkan Genius City, platform pendidikan yang berfokus pada pembelajaran teknologi, kewirausahaan, dan pengembangan keterampilan masa depan.

Tahap awal program ini akan menghadirkan pembelajaran berbasis AI dengan kurikulum Cambridge, sebelum dikembangkan menjadi education hub yang mencakup program pelatihan korporasi, pendidikan siswa SMA, hingga lifelong learning. (Z-10)