Korban Meninggal Banjir Bandang di Buleleng, Bali Bertambah jadi Dua Orang

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KORBAN dalam peristiwa banjir bandang di Kabupaten Buleleng, Bali bertambah jadi dua orang, setelah ditemukan Komang Suci (44) dalam keadaan sudah meninggal, Sabtu (7/3). Tubuh korban ditemukan di dalam timbunan yang lokasinya sekitar 1,5 Km dari posisi awal korban terseret banjir di rumahnya.
Selanjutnya jenazah korban dibawa menuju RS Pratama Buleleng dengan menggunakan ambulans PMI Buleleng. "Waktu ditemukan diinformasikan pada pukul 13.56 Wita dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 14.18 Wita," jelas Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya yang langsung turun ke lokasi. Saat ini pihaknya masih mengupayakan diturunkannya alat berat untuk bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi tim SAR gabungan.
Operasi SAR di hari kedua ini diikuti seluruh personel dari berbagai instansi terkait, relawan ataupun masyarakat dan keluarga korban, dengan melakukan penyisiran mulai sekitar pukul 07.30 Wita. Mereka terbagi dalam beberapa SRU, di antaranya fokus pencarian di sepanjang sungai, perairan, bibir pantai, dan timbunan-timbunan batang pohon ataupun material-material yang terbawa derasnya arus air.
SRU laut memulai pergerakan pada pukul 08.00 Wita, dengan mengerahkan rubber boat Pos SAR Buleleng dan Polair, sesuai search area. Sementara SRU darat berjalan di pinggir pantai arah timur dan barat Pantai Banjar dan Pantai Kalianget. Dalam upaya pencarian, mereka terkendala dengan tumpukan lumpur dan material besar.
Sampai dengan pukul 18.00 Wita, operasi SAR dihentikan sementara waktu, dan rencananya akan dilanjutkan Minggu (8/3) pagi. Dalam catatan di Basarnas Bali masih ada dua korban yang belum ditemukan yakni Putu Wini (17) dan Kadek Wahyu (12). Seperti diberitakan sebelumnya, satu korban meninggal yakni Dewa Ketut Adi Suarjana (55), warga Dusun Santal. (H-3)
Banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada November 2025 lalu mengubah semuanya. Rumah yang telah puluhan tahun menjadi tempat berkumpul keluarga hanyut,
Normalisasi Sungai Cisunggalah jadi solusi utama sebagai langkah penanganan pasca banjir bandang
PASCAbanjir bandang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ruas jalan penghubung Sokasar-Bojong di Desa Sokasari, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, putus total.
Mobil penjernih air difungsikan mengolah air kotor menjadi air bersih layak konsumsi bagi masyarakat yang mengalami krisis air bersih.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melakukan penanganan akses jalan dan jembatan terdampak bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga.
Operasi SAR gabungan di hari ketiga, Minggu (8/3) dalam pencarian lanjutan korban banjir bandang di Desa Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali menemukan satu lagi korban meninggal.
Sabtu pagi ini tim SAR gabungan akan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 korban yang hilang tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved