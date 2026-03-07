Korban Meninggal Banjir Bandang di Buleleng, Bali Bertambah jadi Dua Orang

Pencarian korban banjir bandang Buleleng, Bali.(Dok. Tim SAR)

KORBAN dalam peristiwa banjir bandang di Kabupaten Buleleng, Bali bertambah jadi dua orang, setelah ditemukan Komang Suci (44) dalam keadaan sudah meninggal, Sabtu (7/3). Tubuh korban ditemukan di dalam timbunan yang lokasinya sekitar 1,5 Km dari posisi awal korban terseret banjir di rumahnya.

Selanjutnya jenazah korban dibawa menuju RS Pratama Buleleng dengan menggunakan ambulans PMI Buleleng. "Waktu ditemukan diinformasikan pada pukul 13.56 Wita dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 14.18 Wita," jelas Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya yang langsung turun ke lokasi. Saat ini pihaknya masih mengupayakan diturunkannya alat berat untuk bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi tim SAR gabungan.

Operasi SAR di hari kedua ini diikuti seluruh personel dari berbagai instansi terkait, relawan ataupun masyarakat dan keluarga korban, dengan melakukan penyisiran mulai sekitar pukul 07.30 Wita. Mereka terbagi dalam beberapa SRU, di antaranya fokus pencarian di sepanjang sungai, perairan, bibir pantai, dan timbunan-timbunan batang pohon ataupun material-material yang terbawa derasnya arus air.

SRU laut memulai pergerakan pada pukul 08.00 Wita, dengan mengerahkan rubber boat Pos SAR Buleleng dan Polair, sesuai search area. Sementara SRU darat berjalan di pinggir pantai arah timur dan barat Pantai Banjar dan Pantai Kalianget. Dalam upaya pencarian, mereka terkendala dengan tumpukan lumpur dan material besar.

Sampai dengan pukul 18.00 Wita, operasi SAR dihentikan sementara waktu, dan rencananya akan dilanjutkan Minggu (8/3) pagi. Dalam catatan di Basarnas Bali masih ada dua korban yang belum ditemukan yakni Putu Wini (17) dan Kadek Wahyu (12). Seperti diberitakan sebelumnya, satu korban meninggal yakni Dewa Ketut Adi Suarjana (55), warga Dusun Santal. (H-3)