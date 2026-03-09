ASDP Batam-Bintan Siagakan Layanan Penyeberangan hingga Petang

Layanan kapal roro rute Batam (Telaga Punggur) – Bintan (Tanjung Uban) beroperasi hingga pukul 18.00 WIB .(MI/Hendri Kremer)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan penyeberangan kapal roro lintasan Batam–Bintan tetap beroperasi hingga petang pada Senin (9/3). Optimalisasi jadwal pelayaran yang tersedia hampir setiap jam ini ditujukan untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat antarpulau di Kepulauan Riau.

Untuk melayani rute Pelabuhan Telaga Punggur (Batam) menuju Tanjung Uban (Bintan), ASDP menyiagakan tiga armada utama, yakni KMP Barau, KMP Mulia Nusantara, dan KMP Tanjung Burang.

Jadwal Keberangkatan

Pelayaran dari Batam dimulai sejak pagi hari dengan intensitas keberangkatan yang rapat guna menghindari penumpukan penumpang:

Pagi: 06.00 WIB (KMP Barau), 08.00 WIB (KMP Mulia Nusantara), 09.00 WIB (KMP Tanjung Burang), 10.00 WIB (KMP Barau).

Siang: 12.00 WIB (KMP Mulia Nusantara), 13.00 WIB (KMP Tanjung Burang), 14.00 WIB (KMP Barau).

Sore: 16.00 WIB (KMP Mulia Nusantara), 17.00 WIB (KMP Tanjung Burang), dan keberangkatan terakhir pada 18.00 WIB (KMP Barau).

Sebaliknya, arus dari Tanjung Uban menuju Telaga Punggur dimulai pukul 06.00 WIB oleh KMP Mulia Nusantara dan berakhir pada pukul 18.00 WIB.

Imbauan Tiket Daring dan Check-In

Petugas operasional PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Telaga Punggur menyatakan bahwa jadwal yang tersedia hingga petang diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan bisnis maupun wisata.

“Dengan jadwal yang cukup padat, kami berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Kami juga mengimbau calon penumpang agar membeli tiket secara daring melalui aplikasi atau situs Ferizy sebelum datang ke pelabuhan,” ujar petugas ASDP, Darmansyah.

Pihak manajemen juga menekankan pentingnya manajemen waktu bagi para calon penumpang untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar.

“Calon penumpang diharapkan sudah melakukan check-in atau tiba di pelabuhan paling lambat dua jam sebelum jadwal keberangkatan,” katanya.

Rute Alternatif Batam–Riau Daratan

Selain fokus pada lintasan Batam–Bintan, Pelabuhan Telaga Punggur juga melayani konektivitas menuju Riau Daratan via Mengkapan Buton. Pelayaran ini dilayani oleh KMP Wira Loewisa dengan jadwal keberangkatan tunggal pada pukul 14.00 WIB.

ASDP mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa bahwa jadwal penyeberangan bersifat dinamis. Perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi operasional serta faktor cuaca di perairan Kepulauan Riau demi mengutamakan keselamatan pelayaran. (HK/P-2)