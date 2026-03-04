Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih di Cianjur Naik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HARGA cabai dan bawang putih di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terpantau naik, Rabu (4/3). Kondisi ini kemungkinan akibat berkurangnya pasokan akibat dipicu faktor cuaca.
Berdasarkan data hasil pantauan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) setempat di lima pasar tradisional rakyat, komoditas yang harganya naik antara lain bawang putih honan. Semula harganya rata-rata di kisaran Rp36.600 per kg, naik jadi Rp37.600 per kg. Sementara komoditas bawang putih kating dari yang awalnya Rp43.500 per kg, naik jadi Rp44.750 per kg.
Penaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai rawit merah. Harganya semula rata-rata kisaran Rp80.800 per kg, naik jadi Rp82.400 per kg.
Sedangkan cabai rawit hijau yang semula harganya rata-rata kisaran Rp49.400 per kg, naik jadi Rp52.200 per kg.
"Harga berbagai kebutuhan masih berfluktuasi. Beberapa komoditas harganya cenderung naik, seperti bawang putih dan cabai rawit," kata Kepala Bidang Perdagangan Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Ivan Feriadi Rahman, Rabu (4/3).
Ivan menuturkan, berfluktuasinya harga komoditas yang beberapa di antaranya cenderung naik, dipengaruhi beberapa faktor. Paling utama kemungkinan masih tingginya permintaan masyarakat terhadap beberapa komoditas.
"Belum lagi akhir-akhir ini kondisi cuaca yang cukup ekstrem. Bagi beberapa komoditas, kondisi cuaca dengan intensitas tinggi sangat berpengaruh terhadap distribusi," tutur dia.
Upaya yang harus diantisipasi dari sekarang, kata Ivan, yakni potensi melonjaknya permintaan yang akan berpengaruh besar terhadap harga. Terutama nanti mendekati Idulfitri 1447 Hijriah.
"Kami terus menjalin koordinasi lintas sektor untuk mengendalikan harga dan pasokan di lapangan. Insya Allah, kami kawal Cianjur aman," pungkasnya. (H-2)
Beras kemasan yang sebelumnya dijual sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kg kini mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kg.
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Bulog memiliki cadangan beras sekitar 25 ribu ton yang terus bergerak seiring dengan proses distribusi dan penyerapan gabah dari petani.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (9/3), harga beras lokal medium IR-64 stabil Rp14.000 per kilogram, dan beras Bulog SPHP tetap Rp12.500 per kilogram.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
Daging sapi dijual Rp 140 perkg, daging ayam Rp 39 ribu perkg, telur telur ayam Rp 29 ribu hingga Rp 31.500 per kg.
Harga cabai rawit merah sempat di angka Rp100 ribu per kilogram, kemudian turu. 80 ribu per kilogram, dan saat ini kembali hampir Rp100 ribu per kilogram.
Kenaikan harga daging ayam ras berada di kisaran Rp5.000–Rp6.000 per kilogram seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menu berbuka puasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved