Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Terkendala Pasokan, Harga Komoditas Pangan seperti Beras dan Daging Sapi masih Tinggi

Nurul Hidayah    
04/3/2026 22:57
Terkendala Pasokan, Harga Komoditas Pangan seperti Beras dan Daging Sapi masih Tinggi
Ilustrasi(MI/NURUL HIDAYAH)

HARGA sejumlah komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional hingga kini masih cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari pedagang beras di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp14 ribu per kilogram dan bawah II Rp13.500 per kilogram. Sedangkan untuk beras medium I dijual Rp15.200 per kilogram dan medium II Rp14.500 per kilogram. Untuk beras kualitas super I mencapai Rp16.800 per kilogram dan super II Rp15.850 per kilogram. “Harga dari distributor belum menunjukkan penurunan,” tutur Rani, 43, seorang  penjual beras di pasar  tersebut, Rabu (4/3). Kenaikan rata-rata  Rp50 per kilogram dibanding hari sebelumnya. 

Sementara itu di Pasar Pasalaran, Plered, Kabupaten Cirebon, harga sejumlah komoditas pangan juga masih tinggi. “Suplai belum sepenuhnya longgar, membuat harga sulit turun,” tutur Dedi, 52, seorang pedagang daging sapi di pasar tersebut. Untuk harga daging sapi kualitas satu kini masih bertahan di harga Rp 150 ribu per kilogram dan kualitas dua mencapai Rp 140 ribu per kilogram. Menurut  Dedi, harga daging sapi sejak awal puasa hingga kini tak kunjung turun. Bahkan Dedi pun yakin harga daging akan kembali naik menjelang lebaran nanti. 

Komoditas Pangan yang Turun Harga

Selain komoditas pangan yang harganya tinggi, ada pula yang harganya turun tipis. Seperti untuk ayam potong kini berkisar Rp 40 ribu hingga Rp 41 ribu per kilogram, yang berarti mengalami penurunan sekitar seribu rupiah dibandingkan sebelumnya. Untuk telur ayam kini dijual Rp 31 ribu per kilogram atau turun seribu rupiah dibandingkan sebelumnya. 

Baca juga : Jelang Ramadan di Cirebon, Harga Cabai Rawit Merah Naik Tinggi

Sedangkan untuk gula pasir premium kini mencapai Rp 19 ribu per kilogram dan Rp 18 ribu per kilogram untuk gula lokal. Untuk minyak goreng curah berada di angka Rp20.550 per kilogram, sedangkan minyak kemasan bermerek berkisar Rp21.300 hingga Rp21.950 per kilogram. 

Komoditas lainnya yang juga turun harga yaitu cabai merah besar turun menjadi Rp 42.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp43 ribu per kilogram, cabai rawit hijau Rp51 ribu per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 93 ribu per kilogram. Penurunan berkisar seribu hingga tiga ribu rupiah per kilogram. Meski demikian, pedagang menilai harga tersebut masih relatif mahal bagi sebagian konsumen.  "Memang turun dari minggu lalu, tapi rawit merah hampir Rp100.000 itu tetap tinggi," tutur Lina, 38, seorang pedagang di pasar Pasalaran. 

Sedangkan untuk bawang, bawang merah ukuran sedang tercatat Rp 46 ribu per kilogram atau turun Rp 2 ribu per kilogram. (H-2)

 



Editor : Indrastuti
