Soiree Rooftop and Bar, destinasi baru warga urban Surabaya.

DI tengah kesibukan aktivitas kota Surabaya, Jawa Timur, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, menghadirkan Soiree Rooftop and Bar di lantai tertinggi hotel bintang empat tersebut yakni level M3.

Dipercantik dengan desain mural bertema Mystical Banquet, pengunjung dapat melepas penat di destinasi baru itu dengan pemandangan lampu-lampu kota Surabaya dan ditemani beragam minuman khas dan musik.

Baca juga: Bali Naik Peringkat di Daftar 10 Destinasi Terpopuler Dunia

Mural bertema Mystical Banquet bercerita tentang sebuah soiree, yang bermakna pertemuan di sore hari antara teman dan kerabat, ditemani alunan musik dan sajian menarik.

Desain mural di Soiree Rooftop and Bar juga sarat elemen khas Surabaya seperti Jembatan Suramadu, Balai Pemuda yang mewakili koneksi dan youth, ikon Sura dan Baya, motif Batik Kawung, dan dipadukan dengan gaya art deco, serta dekorasi tropical floral.

"Soiree Rooftop and Bar ini tempat ideal bagi kalangan urban berjiwa muda yang mencintai sentuhan artistik serta suasana menyenangkan."

"Sambil menikmati pesona magis taman dan pantai yang terhampar dengan pemandangan kota, serta alunan musik, pengunjung pun dapat menikmati beragam pilihan menu andalan kami seperti house of cocktails karya mixologist kami," ujar Faishal Azhar, Complex Assistant F&B Marketing Manager, The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, melalui siaran persnya, Sabtu (2/9).

Baca juga: Kolaborasi Jadikan Indonesia Destinasi Wisata Selam yang Aman dan Berkualitas

Tak hanya menyajikan suasana memukau dan menu menggoda, Soiree Rooftop and Bar juga menjadi destinasi hiburan di Surabaya yang berperan aktif mendukung kesadaran lingkungan, keberlanjutan, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam negeri.

"Salah satunya, menyajikan minuman yang bahannya dari berbagai daerah seperti Bali, Jakarta, dan Mojokerto. Bahan glassware juga dipilih dari material ramah lingkungan seperti kulit semangka dan melon."

"Kami berkomitmen senantiasa mengurangi penggunaan plastik melalui pemilihan bahan yang dapat didaur ulang dengan mudah," tutup Faishal. (RO/S-2)