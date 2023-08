Kolaborasi Jadikan Indonesia Destinasi Wisata Selam yang Aman dan Berkualitas

DALAM upaya ambisius untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata selam kelas dunia yang aman dan nyaman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjalin kolaborasi dengan Divers Alert Network (DAN) untuk meluncurkan DAN’s Academy of Dive Medicine.

Acara yang diadakan mulai 21 hingga 24 Agustus 2023 di Bali itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan medis profesional dalam melayani kebutuhan medis wisatawan selam di Indonesia.

Kegiatan ini menghadirkan keynote speakers seperti Direktur Wisata Minat Khusus di Kemenparekraf Itok Parikesit, Rendra Hertiadhi selaku Country Manager DAN Indonesia, dan Kabid Destinasi Pariwisata Bali Ida Bagus Adi Laksana.

Hadir pula pembicara lain, termasuk dari DAN Amerika Serikat seperti Matias Nochetto sebagai DAN Vice President of Medical Service, yang membahas topik seperti Delta P and barotraumas, Operational Gas Toxicities, Rationale behind recompression therapy, dan case studies; dan DAN Vice President of Safety Services Francois Burman yang memberikan wawasan tentang Review of Physics, Introduction to hyperbaric safety, dan fire chemistry.

Sedangkan Ketua AHDMA (Asian Hyperbaric & Diving Medical Association) dr Andrew Ng Wei Aun, dan DAN Medical Team dari Malaysia, membahas Decompression theory and dive tables. Tidak ketinggalan Ni Komang Indahyanti sebagai Ketua Perawat dari RS Pusat Selam dan Hiperbarik Kasih Ibu juga membahas tentang Safety Protocols During Recompression Treatment.

Itok menyampaikan bahwa Kemenparekraf sangat mengapresiasi DAN yag selalu melakukan inovasi sejak pascapandemi covid-19 dengan membuat CHSE Wisata Selam, yang kemudian dilanjutkan dengan nota kesepahaman antara Kemenparekraf dan DAN untuk melakukan asesmen hyperbaric chamber di Manado, Labuan Bajo, dan destinasi unggulan lainnya.

"Kami mengapresiasi DAN yang memberikan pelatihan keterampilan medis dan penanganan ketika cedera saat wisata selam. Sedangkan Kemenparekraf menyiapkan Indonesia sebagai destinasi wisata selam yang aman dan nyaman. Promosi tidak hanya menginformasikan mengenai keindahan bawah laut tetapi juga memberikan informasi mengenai rasa aman dan nyaman ketika terjadi kecelakaan saat penyelaman dan bagaimana cara penanganan yang cepat," ujar Itok dalam keterangannya, Kamis (24/8).



Baca juga: Kementan Bekali Petani Milenial Kalsel Ilmu Digital Marketing untuk Bisnis



Sementara itu, Rendra menyampaikan bahwa DAN Academy of Dive Medicine merupakan salah satu inisiatif penting dari kolaborasi antara Divers Alert Network dan Kemenparekraf dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara destinasi selam world class yang dikenal aman selain indah.

"Melalui DAN Academy of Dive Medicine ini diharapkan terbentuk kesiapan tenaga medis dengan pengetahuan yang memadai serta fasilitas medis yang mampu menangani cedera selam di destinasi wisata selam. Program pendidikan medis lanjutan ini merupakan terobosan terbaru dalam pengembangan kapasitas medis profesional untuk mengatasi keadaan darurat medis dalam industri selam," katanya.

Fokus utama program ini ialah pada penanganan cedera akibat penyelaman, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga medis yang terampil dan siap menghadapi situasi kompleks dan kritis yang terkait dengan olahraga selam.

Lebih dari 50 peserta terpilih dari berbagai latar belakang medis, termasuk dokter, perawat, teknisi medis, dan profesional selam dari destinasi wisata selam terkemuka di Indonesia, mengikuti pelatihan intensif selama empat hari yang mencakup berbagai aspek medis terkait penyelaman. Peserta mendapatkan pengetahuan mendalam tentang evaluasi dan penanganan awal cedera penyelaman, serta mempelajari teknik dan praktik medis terbaru yang relevan.

Kerja sama antara Kemenparekraf dan DAN dengan berbagai pakar medis dan praktisi selam internasional diharapkan akan menguatkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata selam unggulan di seluruh dunia, sambil membantu meningkatkan keselamatan dan kualitas pengalaman selam bagi para wisatawan.

Melalui peluncuran DAN's Academy of Dive Medicine, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan standar layanan medis dalam industri selam. Dengan berbagai upaya bersama, Indonesia telah merancang masa depan yang menjanjikan sebagai destinasi wisata selam kelas dunia yang aman dan berkualitas. (RO/I-2)