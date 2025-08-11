Tingkatkan Literasi Siswa dan Kualitas Fasilitas Pendidikan di Cianjur

Ilustrasi(Dok Ist)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Cianjur hanya berkisar 7,54 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Cianjur usia 25 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat kelas 2 SMP saja.

Untuk itu, PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) melalui Unit Usaha Syariah (UUS OCBC Syariah) menyelenggarakan program AMAL meNYALA Negeriku di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program ini merupakan inisiatif literasi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas siswa, guru, dan orangtua melalui pendekatan edukatif yang holistik selama dua hari penuh di SMA Prima Teladan, Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Unit Usaha Syariah OCBC, Mahendra Koesumawardhana, mengatakan, sejalan dengan visi dari pihaknya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, AMAL meNYALA Negeriku adalah bentuk kontribusi OCBC Syariah dalam meningkatkan literasi masyarakat, khususnya para siswa dan tenaga pendidik.

“Program ini dibuat untuk menyasar siswa, guru, dan orangtua karena kami percaya, perubahan harus dimulai dari ekosistem pendidikan yang lengkap,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (11/8).

Program AMAL meNYALA Negeriku dirancang dengan metode pembelajaran interaktif, menyasar tiga aspek penting yang relevan dengan kebutuhan pelajar saat ini, dimulai dari Kelas Literasi Digital, di mana OCBC Syariahmemberikan pelatihan yang membekali siswa dengan keterampilan digital untuk membangun personal branding dan membuat konten positif di media sosial.

Ada juga Kelas Literasi Psikologi difasilitasi langsung oleh Head of Partnership Zurich Syariah Irvan Prasetyo, dengan materi yang berfokus pada pentingnya pengembangan kepercayaan diri dan kesiapan mental siswa dalam menghadapi dunia kerja dan kehidupan profesional.

Terakhir adalah Kelas Literasi Kesehatan dengan edukasi langsung dari dr. Muhammad Rizki Fadil dan Mutia Sani Mutmainnah dari Klinik Keluarga Cianjur serta dr. R.A. Vivi Yunita Sari, Dokter Umum RSUD Kota Bandung mengenai cara menjaga kesehatan fisik dan mental di masa pubertas serta edukasi tentang gizi seimbang.

Tidak hanya itu, OCBC Syariah juga mengajarkan siswa untuk membuat kerajinan tangan yang dapat dijual. Sementara bagi para guru, OCBC Syariah turut memberikan pembekalan tentang menjalankan koperasi sekolah.

Selain memberikan edukasi dalam kelas, OCBC Syariah ikut memberikan kontribusi nyata melalui donasi untuk mendukung fasilitas pendidikan SMA Prima Teladan, di antaranya melakukan renovasi sarana kamar mandi sekolah yang rusak akibat gempa Cianjur pada l 2022 lalu.

Selain itu, OCBC Syariah juga membangun koperasi sebagai wadah kemandirian ekonomi sekolah, pojok baca untuk tingkatkan literasi siswa, serta donasi seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang membutuhkan.

Sebagai sebuah inisiatif internal, program ini turut melibatkan karyawan OCBC sebagai relawan yang turun langsung ke sekolah. Selain menjadi pengajar dalam kelas, mereka juga ikut serta dalam aksi pelestarian lingkungan. Salah satu aktivitasnya adalah pembuatan ecobrick (bata ramah lingkungan yang terbuat dari galon plastik bekas diisi dengan sampah anorganik), hingga mengolah sampah organik menjadi biogas yang bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga di sekitar sekolah.

Kepala Sekolah SMA Prima Teladan, Heny Mulyani merasa sangat bersyukur atas kehadiran OCBC Syariah di SMA Prima Teladan.

“Program AMAL meNYALA Negeriku ini tidak hanya memberikan edukasi yang berguna bagi siswa, guru, dan orangtua, tetapi juga membantu kami memperbaiki fasilitas sekolah pascagempa. Semoga kolaborasi ini bisa terus berlanjut untuk mendukung masa depan pendidikan di Cianjur,” tandasnya. (H-2)