SD Mia Meambo dan SMP Mia Pande Tompira di Morowali Utara Diresmikan

Peresmian SD Mia Meambo di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara(MI/HO)

DUA lembaga pendidikan, yakni SD Mia Meambo (orang baik) dan SMP Mia Pande (orang pintar), yang berlokasi di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara diresmikan Acara peresmian ini dihadiri oleh perwakilan manajemen PT GNI hingga pejabat pemerintah daerah.

Peresmian dua lembaga pendidikan ini juga menjadi salah satu wujud program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas dan kualitas pendidikan di wilayah sekitar operasi perusahaan.

Sekolah yang dibangun PT GNI sejak 2024 tersebut memiliki struktur bangunan dua lantai dengan fasilitas yang dibangun pada tahap awal meliputi ruang kelas, kantor kepala sekolah, ruang guru, fasilitas sanitasi yang sesuai standar, serta sarana lainnya.

Selain itu, PT GNI juga menyiapkan sarana prasarana belajar seperti meja, kursi hingga papan tulis.

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, atas nama pemerintah Kabupaten, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PT GNI yang telah membangun fasilitas yang begitu baik bagi kebutuhan dunia pendidikan di Morowali Utara.

“Ini menunjukkan kehadiran dunia usaha dan investasi berkontribusi positif bagi daerah,” ungkap Delis.

Gedung Sekolah SD Mia Meambo dan SMP Mia Pande yang luas akan dijadikan pusat vokasi di daerah, seperti tempat kursus dan pelatihan untuk mempersiapkan angkatan kerja Morowali Utara dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus maju.

“Ini adalah wujud cita-cita Pemerintah Kabupaten menghadirkan sebuah pusat pendidikan dalam menyiapkan generasi penerus Morowali Utara yang lebih baik,” tegasnya lagi.

Dalam sambutannya, Pimpinan Manajemen Site PT GNI, Li Kaiguo, menegaskan bahwa perusahaan senantiasa memegang teguh prinsip untuk mengembangkan suatu daerah, membangun, serta mengembalikannya kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa PT GNI akan terus meningkatkan investasi di bidang amal, pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, serta kepedulian terhadap anak-anak.

“Ke depan, kami akan senantiasa menjaga niat awal kami untuk bersama-sama dengan masyarakat serta mewujudkan Morowali Utara yang indah dan makmur, sebagaimana menjadi cita-cita kita bersama,” ujarnya.

Peresmian ini menjadi bukti nyata sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pemerataan pendidikan. Kolaborasi yang terjalin diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain, di mana sektor swasta ikut berperan aktif dalam menciptakan dampak sosial yang positif.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di Morowali Utara, PT GNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi pelaku industri, tetapi juga mitra pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Harapan PT GNI ke depannya, sekolah ini bisa mencetak generasi-generasi muda dari Morowali Utara yang bisa membanggakan Negara Indonesia.” tutupnya. (Z-1)