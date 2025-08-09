Dindik Jatim Sertifikasi Siswa SMK dan Guru Melalui Pelatihan Khusus

Ilustrasi Suasana Teaching Factory SMK Negeri 26 Jakarta.(Dok Pemprov DKI Jakarta)

DINAS Pendidikan (Dindik) Jawa Timur menggelar pelatihan yang dikhususkan untuk murid SMK dan guru produktif dari sejumlah SMK di Jawa Timur untuk mencetak lulusan vokasi yang terampil dan bersertifikasi.

“Untuk pelatihan ini tidak tanggung tanggung kami menggandeng menggandeng Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LKS) Dirjen Vokasi Kemendikdasmen,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai di Surabaya, Jumat (8/8).

Pelatihan yang digelar UPT Pengembangan Teknis Keterampilan dan Kejuruan (PTKK) Dindik Jatim. Dalam setahun, total ada 6 kali pelatihan yang menyasar murid SMK dan guru produktif.

Baca juga : Sambut Vokasifest 2024, Kemendikbud-Ristek Hadirkan Wirausaha Muda untuk Latih SMK

Untuk pelatihan kelas MJC reguler angkatan ke 2 ini, adapun kompetensi keterampilan yang diajarkan adalah Desain Web, Desain Grafis, Motion, Animasi, Fotografi dan Videografi dengan jumlah peserta masing-masing kelas sebanyak 15 orang.

Aries mengatakan pelatihan intens akan membantu murid-murid di Jawa Timur memiliki nilai ukur akan skillnya. Sebab, selama pelatihan mereka akan dibimbing langsung oleh tenaga expert yang berasal dari Dunia Usaha Dunia Industri dan praktisi pendidikan. Harapannya, dengan materi yang terus dilatih untuk peningkatan skill mereka akan lebih siap terjuan di DUDI.

"Harapan kita kalau bisa seluruh lulusan vokasi utamanya yang belum memiliki fasilitas bengkel praktek yang memadai bisa memiliki pengakuan atau sertifikasi atas kompetensi mereka. Karena kedepan, industri akan berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi," ujarnya.

Baca juga : Dukung Pendidikan Vokasi, Daikin Bangun Pusat Keunggulan di SMK

Karenanya ia mengharapkan sertifikasi bisa terus dilakukan untuk seluruh murid di Jawa Timur. Utamanya yang belum memiliki sarana prasarana lengkap maupun kompetensi yang belum sesuai dengan kebutuhan DUDI saat ini.

"Kita prioritaskan bagi peserta atau murid yang belum mendapatkan ilmu di satuan pendidikan. Sehingga ada yang perlu dibenahi dan ditingkatkan melalui keterampilan khusus.Di pelatihan ini kan kita kolaborasikan antara pendidikan dan keterampilan. Ada ahli dibidang masing-masing. Apakah siswa atau guru. Saya berharap UPT dan sekolah apabila mengirim sekolah harus betul-betul yang dibutuhkan," ujar dia.

Sementara itu, Kepala UPT PTKK Endang Winarsih pada pelatihan di semester kedua ini fokus pada pengembangan dan peningkatan kompetensi vokasi bagi murid SMK/SMA Menuju Generasi Emas 2045 untuk kelas Millennial Job Center (MJB) angkatan 2 tahun 2025. Pelatihan ini, digelar pada 31 Juli-5 Agustus 2025.

Pada kelas MJC, sebut Endang, peserta memiliki penguasaan dasar hingga menengah dalam bahasa pemrograman, pengembangan aplikasi web/mobile, atau bidang teknologi informasi spesifi lain yang diajarkan di kelas MJC.

"Kita juga harapkan peserta memiliki motivasi untuk berinovasi dan melihat peluang dalam menciptakan solusi digital, berpotensi menjadi wirausahawan dan terciptanya ekosistem pendidikan vokasi yang adaptif, terstandar, dan kompetitif, untuk mendukung peningkatan lulusan SMK/SMA yang siap kerja atau berwirausaha," tandasnya.

Ia berharap melalui kegiatan pelatihan yang digelar oleh Dindik Jatim melalui UPT PTKK bisa terus menggelar sertifikasi sebagai capaian dari peningkatan kompetensi para murid.

"Kita harapkan ada terus untuk sertifikasinya. Jadi seluruh murid juga mendapatkan pengakuan atas skill mereka," katanya.(H-2)