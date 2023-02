Grand Pasundan Convention Hotel Bandung Sajikan Menu Terbaru Bertema Business Lunch Special

GRAND Pasundan Convention Hotel Bandung kembali meluncurkan menu terbarunya dengan tema Business Lunch Spesial. Menu paket ini diluncurkan untuk memenuhi Kebutuhan makan siang bagi para pekerja kantoran pada jam istirahat.

Menu ini dipastikan mampu menyegarkan kembali tenaga dan pikiran para penikmatnya untuk kembali bekerja.

Ada 8 menu pilihan dalam tema makan siang ini, yang disajikan dengan a'la carte. Di antaranya ialah nasi bakar pasundan, ayam lada hitam, ikan sambal matah, tongseng sapi, ayam geprek, sapo tahu pakcoy, capcay dan spaghetti napolitan.

Untuk menu-menu tersebut dibanderol dengan harga sangat ramah di kantong, mulai dari Rp30 ribu hingga Rp50 ribu.

General Manager Grand Pasundan Convention Hotel Yuddi Handiaman mengatakan dengan adanya menu yang disajikan pihaknya, para pekerja kantoran dapat menikmati istirahat makan siang di tempat yang nyaman, dengan pilihan menu yang menggugah selera. "Lezat dengan harga kaki lima, mulai dari Rp30 ribuan sampai yang termahal Rp50 ribuan."



Sunday Breakfast

Selain Business Lunch Special, Grand Pasundan juga meluncurkan menu Sunday Breakfast, dengan sajian Buffet All You Can Eat. Sajian ini dibanderol dengan harga Rp75 ribu.

Food and Bavarage Manager Grand Pasundan, Maman Sudirman, mengatakan, sajian Sunday Breakfast digulirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat umum mencicipi hidangan sarapan pagi yang lengkap ala hotel dengan harga terjangkau, tanpa harus menginap di hotel.

Untuk menu Sunday Breakfast disajikan setiap hari Minggu dari pukul 07.00 sd 09.30 WIB. "Kami berharap, warga Bandung yang beraktivitas di Minggu pagi setelah olahraga dan kegiatan lainnya dapat menikmati seluruh hidangan yang disajikan di Grand Pasundan," tandas Maman.

Promo ini dapat dinikmati di Coffee Shop Restoran atau melalui pemesanan take away mulai Februari sampai April 2023. (N-2)