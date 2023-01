Harga Daging Ayam Di Kota Sukabumi Masif Fluktuatif

HARGA daging ayam broiler di Kota Sukabumi, Jawa Barat, terpantau naik. Saat ini harganya di kisaran Rp35 ribu dari sebelumnya di kisaran Rp34 ribu per kilogram.

Kepala Seksi Pengawasan Barang Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, M Rifki, menuturkan harga daging ayam akhir-akhir kerap berfluktuasi. Akibatnya, harga komoditas tersebut terpantau naik-turun.

"Harganya masih di kisaran antara Rp34 ribu dan Rp35 ribu. Beberapa hari lalu harganya sempat Rp35 ribu, kemudian turun jadi Rp34 ribu. Sekarang harganya naik lagi jadi Rp35 ribu per kilogram," kata Rifki, Kamis (12/1).

Rifki belum mengetahui persis penyebab naik-turunnya harga daging ayam akhir-akhir ini. Namun, ucap Rifki, pasokan bisa jadi salah satu

penyebabnya. "Bisa jadi karena pasokan yang terkendala. Jadi harganya berubah-ubah," terangnya.

Sementara harga komoditas lainnya cenderung stabil. Berbagai jenis cabai yang harganya sempat naik turun, per Kamis (12/1) tidak ada perubahan. "Kalau cabai sekarang terpantau stabil," sebut Rifki.

Data Diskumindag, harga cabai merah besar TW di kisaran Rp44 ribu, cabai hijau besar Rp24 ribu, cabai merah lokal Rp48 ribu, cabai keriting merah Rp45 ribu, cabai keriting hijau Rp20 ribu, cabai rawit hijau Rp58 ribu, dan cabai rawit merah Rp70 ribu.

"Harga beras juga tidak ada perubahan. Jenis Ciherang Cianjur I Rp12 ribu per kilogram, beras Ciherang Cianjur II Rp11.700 per kilogram, beras Ciherang Sukabumi Rp10.100 per kilogram, beras premium kelas I Rp12.500 per kilogram, dan medium terendah Rp9.100 per kilogram," pungkasnya. (OL-15)