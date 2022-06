Cabai Rawit Merah di Jambi Tembus Rp100 Ribu per Kilogram

AKIBAT pasokan kurang, harga cabai rawit merah di pasar tradisional di Kota Jambi dan sekitarnya, Senin (6/6), per kilogram menembus Rp100 ribu. Harga tersebut naik 11% dari hari sebelumnya yang masih dibanderol Rp90 ribu per kilogram.

Untuk jenis cabai rawit hijau, harganya masih bertahan di Rp75 ribu per kilogram. Harga cabai merah besar dan cabai merah keriting naik tajam. Berturut-turut harganya dibanderol Rp52 ribu dan Rp55 ribu per kilogram. Masing-masing naik sekitar Rp10 ribu per kilogram dari hari sebelumnya.

Menurut penanggung jawab monitoring harga sembako Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Zidni Aisyah, melambungnya harga cabai-cabaian tersebut disebabkan berkurangnya pasokan produsen lokal dan luar Jambi, seperti Bengkulu dan Jawa tengah.

Begitu juga bawang merah, Zidni Aisyah melaporkan kenaikan harga sekitar 11% dari hari sebelumnya. Harga bawang

merah yang dominan dipasok dari pula Jawa itu kini dipatok Rp40 ribu per kilogram. Harga bawang putih malah turun dari Rp18 ribu menjadi Rp16 ribu per kilogram.

Tidak hanya cabai dan bawang merah, kenaikan harga yang dikeluhkan warga belakang ini terjadi untuk komoditas sayuran, seperti terong, kol, buncis, dan lainnya. "Serbamahal Pak. Sayur-mayur juga ikut merangsek naik seperti sayur kangkung yang biasanya satu ikat dapat Rp1.500 kini Rp2.000. Terong, timun juga begitu. Per kilonya rata-rata naik Rp1.000," ungkap Ida, seorang ibu rumah tangga di Kota Jambi. (OL-14)