Suasana Terkini Stasiun Pasar Senen Sabtu Malam: Pemudik Mulai Membeludak

GELOMBANG pemudik mulai memadati area keberangkatan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/3) atau H-7 menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Para penumpang memilih berangkat lebih awal guna menghindari puncak kepadatan yang diperkirakan akan terus meningkat mendekati hari raya.
Dikutip dari Antara, suasana stasiun yang kian ramai. Antrean panjang tampak di pintu masuk peron, sementara ruang tunggu dipenuhi oleh keluarga yang membawa beragam barang bawaan.
Salah satu pemudik asal Blitar, Putri (25), mengaku sengaja mencuri start mudik dari Jakarta Barat demi kenyamanan. "Kalau berangkat dekat hari raya pasti lebih ramai dari hari ini. Hari ini saja sudah ramai, apalagi nanti," tuturnya.
Kondisi serupa dialami Noer (73), penumpang lansia asal Ciputat, Tangerang Selatan. Bersama keluarganya, ia baru berangkat hari ini menuju Yogyakarta setelah berhasil mengamankan tiket keberangkatan. "Karena dapat tiketnya hari ini. Semoga diberi kelancaran dan tidak ada gangguan apa pun," harapnya.
Tak hanya arus keluar, Stasiun Pasar Senen juga melayani penumpang yang tiba dari daerah, seperti Risalda (20). Mahasiswa asal Jakarta ini baru saja menempuh perjalanan dari Solo seiring dimulainya masa libur kuliah. "Saya pilih jadwal hari ini karena kebetulan dari kampus juga baru libur kemarin," ungkapnya.
Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta hingga pukul 11.42 WIB, tercatat sebanyak 49.895 penumpang berangkat meninggalkan Jakarta pada Sabtu ini. Angka tersebut mencakup keberangkatan dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 1. Sementara itu, jumlah penumpang yang tiba di Jakarta pada hari yang sama tercatat sebanyak 30.841 orang.
Di lapangan, petugas terus bersiaga mengatur arus penumpang dan memberikan informasi keberangkatan secara berkala guna memastikan ketertiban di area peron.
(Ant/P-4)
