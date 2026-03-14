Pemudik Mulai Padati Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek Malam Ini

atusan kendaraan pemudik memadati rest area KM 57 Tol Jakarta - Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (14/3/2026) malam.(ANTARA/Risky Syukur)

GELOMBANG pemudik mulai terlihat memadati rest area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (14/3) malam. Dikutip dari Antara, arus kendaraan dari arah Jakarta terus mengalir masuk ke area peristirahatan tersebut pada pukul 18.30 WIB,

Mayoritas pemudik yang tiba datang bersama keluarga. Meski tersedia berbagai tenant makanan di area tersebut, banyak dari mereka yang memilih suasana santai dengan berbuka puasa di lahan parkir. Ada yang membentangkan tikar sebagai alas duduk, sementara yang lain tampak menikmati hidangan di dekat kendaraan masing-masing.

Usai berbuka, kerumunan pemudik mulai beralih memadati Masjid At-Taubah untuk menunaikan salat Isya. Sebagian lainnya terlihat berjalan-jalan di sekitar koridor rest area sembari beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

Baca juga : Tips Mudik Mobil Listrik 2026, Cara Hemat Baterai & Trik Preconditioning

Salah seorang pemudik asal Kranggan, Bekasi, Heria (53), membagikan kisahnya saat hendak menuju kampung halaman di Indramayu.

"Kita satu mobil satu keluarga. Ada anak saya tiga orang sama cucu satu," kata Heria di lahan parkir rest area sambil menyantap nasi padang bersama keluarganya.

Heria bercerita bahwa rombongannya berangkat dari Kranggan pukul 16.00 WIB dan baru tiba di KM 57 sekitar pukul 18.30 WIB. Perjalanan awal mereka sempat terhambat kemacetan panjang sebelum memasuki jalur tol.

"Di tol si tadi enggak macet banget ya, tapi dari Kranggan masuk tol, itu tadi benar-benar berhenti total. Tapi Alhamdullilah udah sampai sini," ujar dia.

Rencananya, setelah selesai beristirahat dan menjalankan salat Isya, Heria akan segera melanjutkan perjalanan menuju titik akhir di Indramayu. "Habis Isya sebentar, lanjut ke Indramayu," pungkasnya. (Ant/P-4)