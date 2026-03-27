Instruksi Presiden ke Dirut KAI: Percepatan Inventarisasi Permukiman Bantaran Rel dan Penyiapan Solusi Hunian Layak

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PENINJAUAN Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di kawasan bantaran rel sekitar Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3) menjadi awal percepatan penataan kawasan tersebut.
Presiden memberikan instruksi kepada Direktur Utama KAI untuk melakukan inventarisasi permukiman warga di bantaran rel, dimulai dari kawasan Pasar Senen dan diperluas ke seluruh jalur yang dikelola KAI dengan kondisi serupa sebagai dasar penataan yang terarah.
Selain itu, Presiden menekankan perlunya penyiapan solusi hunian yang terstruktur melalui kolaborasi dengan kementerian terkait, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menindaklanjuti instruksi tersebut melalui pengamanan area sekitar rel serta inventarisasi kawasan dan warga sebagai bagian dari proses penataan.
“KAI mendukung instruksi Presiden melalui inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel dan pengamanan area. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk solusi jangka pendek, serta dengan kementerian dan pihak lainnya untuk langkah jangka panjang,” ujar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.
Untuk kawasan Pasar Senen, KAI akan melakukan pengecekan dan kajian lanjutan sebagai tahap awal, yang kemudian diperluas ke titik lainnya di sepanjang jalur kereta api.
Penataan kawasan bantaran rel diarahkan untuk menghadirkan hunian yang layak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di sekitar jalur rel.
Sejalan dengan itu, KAI turut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penataan kawasan yang lebih terstruktur, terhubung dengan pusat ekonomi, serta penguatan akses terhadap peluang ekonomi di sekitar jalur rel.
“Penataan permukiman di sekitar jalur rel menjadi bagian penting untuk menghadirkan lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat keselamatan perjalanan kereta api,” tambah Bobby.
KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan hunian. Di wilayah Jabodetabek, potensi pengembangan mencapai sekitar 131 ribu unit hunian yang berada di sekitar simpul transportasi.
“KAI menindaklanjuti instruksi Presiden melalui tiga langkah utama, yaitu inventarisasi permukiman warga di sekitar jalur rel, pengamanan area perkeretaapian, serta kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk solusi jangka pendek dan dengan pihak lainnya untuk langkah jangka panjang guna mendukung hunian yang layak serta peningkatan taraf hidup masyarakat,” tutup Bobby. (E-4)
CALON penumpang kereta api kini bisa menikmati perjalanan kereta api dengan harga yang lebih terjangkau. PT KAI memberikan promo berupa diskon pembelian tiket kereta api 20 persen
Arus balik Lebaran 2026 masih tinggi! Lebih dari 52 ribu penumpang kereta api tiba di Jakarta hari ini (26/3). Simak data stasiun terpadat dan sisa kursi tersedia di sini.
Promo ini menyasar layanan kelas eksekutif pada KA Sribilah Utama relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Tebingtinggi, Kisaran, hingga Rantauprapat.
TIKET kereta api yang telah terjual mencapai 4.342.343 atau 96,5% dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan selama periode 11 Maret hingga 1 April atau di masa libur Lebaran 2026.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 terus menunjukkan tren positif seiring memasuki periode arus balik
Pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembenahan di sektor transportasi kereta api guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat 56.041 penumpang berangkat pada H-4 mudik Lebaran menuju Yogyakarta, Kutoarjo, Blitar, dan Surabaya.
Harga tiket yang terjangkau serta fasilitas kebersihan menjadi alasan utama pemudik memilih moda transportasi kereta.
Menteri PPPA meninjau kesiapan sarana dan prasarana mudik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen bersama jajaran pengelola stasiun pada Jumat (13/3).
Di Stasiun Pasar Senen, Minggu (15/3) malam, antrean penumpang terlihat mengular di area pemeriksaan tiket dan pintu masuk peron.
