Penumpang Kereta Api Kini Bisa Nikmati Diskon Tiket 20 Persen, Simak Rutenya

Nurul Hidayah    
26/3/2026 20:05
Ilustrasi penumpang kereta api berangkat dari Stasiun Cirebon, Jawa Barat(Nurul Hidayah/MI)

CALON penumpang kereta api kini bisa menikmati perjalanan kereta api dengan harga yang lebih terjangkau.  PT KAI memberikan promo berupa diskon pembelian tiket kereta api 20 persen untuk kereta api eksekutif komersial. 

“Promo ini merupakan upaya dari KAI untuk memberikan layanan transportasi yang terjangkau dan nyaman untuk masyarakat,” tutur Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, Kamis (26/3). 

Dijelaskan Muhibbuddin, potongan harga tiket untuk pelanggan berlaku untuk pembelian 25 Maret-1 April 2026 untuk periode keberangkatan pada 25 Maret-11 April 2026. 

Muhibbuddin juga menambahkan bahwa promo ini merupakan upaya dari KAI untuk memberikan layanan transportasi yang terjangkau dan nyaman untuk masyarakat. Harapannya, kata dia, pelanggan setia kereta api  bisa merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman. 

Muhibbuddin menjelaskan KAI menghadirkan berbagai program menarik yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan.

"Adapun Promo Silaturahmi Mudik Lebaran ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik yang lebih hemat dan nyaman dengan kereta api. Untuk tiket bisa dibeli di seluruh channel penjualan resmi KAI," jelas Muhibbuddin. 

Promo tiket kereta api 20 persen berlaku untuk rute berikut :

1.    KA Senja Utama Yogyakarta Relasi Pasarsenen - Yogyakarta 
2.    KA Fajar Utama Yogyakarta Relasi Pasarsenen - Yogyakarta 
3    KA Sawunggalih Relasi Pasarsenen - Kutoarjo 
4.KA Gunung Jati Relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng 
5    KA Gunung Jati Relasi Gambir - Cirebon
6.     KA Cakrabuana Relasi Gambir - Purwokerto 
7.KA Cakrabuana Relasi Gamboir-Cirebon
8.     KA Cirebon Fakultatif  Relasi Gambir - Cirebon
9.     KA Brawijaya Relasi Gambir - Malang 
10.    KA Sembrani Relasi Gambir - Surabaya Pasarturi
11.    KA Taksaka Relasi Gambir - Yogyakarta 
12.    KA Purwojaya Relasi Gambir - Cilacap 
13.    KA Manahan Relasi Gambir - Solo Balapan 
14.    KA Fajar Utama Solo Relasi Pasarsenen - Solo Balapan 
15.    KA Mataram Relasi Pasarsenen - Solo Balapan 
15.    KA Gaya Baru Malam Selatan Relasi Pse - Surabaya Gubeng 
17.    KA Jayabaya Relasi Pasarsenen - Malang 
18.    KA Bogowonto Relasi Pasarsenen - Lempuyangan 
19.    KA Gajahwong Relasi Pasarsenen - Lempuyangan 
20.    KA Argo Bromo Anggrek Relasi Gambir - Surabaya Pasarturi 
21.    KA Argo Semeru Relasi Gambir - Surabaya Gubeng 
22.    KA Bima Relasi Gambir - Surabaya Gubeng 
23.    KA Argo Lawu Relasi Gambir - Solo Balapan 
24.    KA Argo Dwipangga Relasi Gambir - Solo Balapan 
25.    KA Argo Sindoro Relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng 
26.    KA Argo Muria Relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng 
27.    KA Argo Merbabu Relasi Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng 
28.    KA Argo Anjasmoro Relasi Gambir - Surabaya Pasarturi 
29.    KA Pandalungan Relasi Gambir - Jember 
30.    KA Gajayana Relasi Gambir – Malang
31.      KA Harina Relasi Bandung-Surabaya Pasarturi. (H-4)
 



Editor : Indriyani Astuti
