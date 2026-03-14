Arus Mudik Mulai Terlihat, Terjadi Peningkatan Kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek

Mulai terjadi peningkatan arus kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek pada Sabtu (14/3/2026) pagi.(MI/Reza Sunarya)

MENJELANG libur Idul Fitri 1447 H/2026, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan mobilitas kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa.

Pada periode H-10 hingga H-9 (11–12 Maret 2026), tercatat 62.503 kendaraan melintas menuju arah Timur melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, meningkat 13,68% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 54.982 kendaraan.

Untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan tersebut, JTT mengoperasikan 16 gardu tol di GT Cikampek Utama guna menjaga kelancaran transaksi serta mengurangi potensi antrean kendaraan menuju arah Timur Trans Jawa.

Baca juga : Fenomena Pemudik Motor, Polda Metro Jaya: Keselamatan Utama, Tilang Langkah Terakhir

Sementara itu, kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 56.391 kendaraan, meningkat 8,98% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 51.742 kendaraan.

Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat tersebut, sebagian Ruas yang dikelola oleh Jasamarga Transjawa Tol menghadirkan program diskon tarif tol untuk memberikan perjalanan yang lebih hemat sekaligus membantu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menyampaikan bahwa pengguna jalan dapat memanfaatkan program potongan tarif tol hingga 23% pada periode mudik dan arus balik di Ruas Batang Semarang.

Baca juga : 8,2 Juta Orang Diprediksi Mudik ke Yogyakarta Lebaran Tahun Ini

“Salah satu anak perusahaan JTT yaitu PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) yang mengelola ruas Batang Semarang memberlakukan potongan tarif tol sekitar 23% untuk seluruh transaksi yang dilakukan di Gerbang Tol Ruas Batang Semarang dan sudah berlaku sejak 12 Maret hingga 31 Maret 2026,” kata Ria.

JTT juga terus memantau peningkatan volume kendaraan juga terlihat di sejumlah ruas tol yang dikelola JTT Group di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

JTT terus mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan, merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan. (RZ/E-4)