Arus Mudik Mulai Terlihat, Terjadi Peningkatan Kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
MENJELANG libur Idul Fitri 1447 H/2026, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan mobilitas kendaraan menuju wilayah Timur Trans Jawa.
Pada periode H-10 hingga H-9 (11–12 Maret 2026), tercatat 62.503 kendaraan melintas menuju arah Timur melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, meningkat 13,68% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 54.982 kendaraan.
Untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan tersebut, JTT mengoperasikan 16 gardu tol di GT Cikampek Utama guna menjaga kelancaran transaksi serta mengurangi potensi antrean kendaraan menuju arah Timur Trans Jawa.
Sementara itu, kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 56.391 kendaraan, meningkat 8,98% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 51.742 kendaraan.
Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat tersebut, sebagian Ruas yang dikelola oleh Jasamarga Transjawa Tol menghadirkan program diskon tarif tol untuk memberikan perjalanan yang lebih hemat sekaligus membantu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata selama periode mudik dan arus balik Lebaran.
VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menyampaikan bahwa pengguna jalan dapat memanfaatkan program potongan tarif tol hingga 23% pada periode mudik dan arus balik di Ruas Batang Semarang.
“Salah satu anak perusahaan JTT yaitu PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) yang mengelola ruas Batang Semarang memberlakukan potongan tarif tol sekitar 23% untuk seluruh transaksi yang dilakukan di Gerbang Tol Ruas Batang Semarang dan sudah berlaku sejak 12 Maret hingga 31 Maret 2026,” kata Ria.
JTT juga terus memantau peningkatan volume kendaraan juga terlihat di sejumlah ruas tol yang dikelola JTT Group di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
JTT terus mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan, merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan. (RZ/E-4)
Polda Metro Jaya memberikan peringatan keras kepada masyarakat yang berencana melakukan mudik Lebaran 2026 menggunakan sepeda motor.
Basarnas Bali gelar Siaga SAR Khusus Lebaran 2026 selama 17 hari. 140 personel disiagakan di pelabuhan, bandara, dan objek wisata untuk antisipasi darurat.
Satlantas Polres Cianjur petakan titik macet Mudik 2026 di Cipeuyeum, Ciranjang, hingga Puncak. Simak daftar jalur alternatif via Jonggol di sini.
Hutama Karya memberlakukan pengoperasian tanpa tarif Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (KUTEPAT) sebagian Seksi 4 Dolok Merawan - Pematang Siantar segmen Sinaksak - Simpang Panei.
Sebanyak 200 warga peserta mudik gratis akan diberangkatkan Minggu (15/3) dari Pelabuhan Makassar menuju Surabaya, menggunakan KM Labobar.
Proyek pembangunan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
SEBANYAK 60 Posko Piket Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Posko itu bisa dijadikan tempat beristirahat, minum atau menggunakan toilet selama mudik lebaran 2026.
ARUS lalu lintas di jalan Tol Jakarta-Cikampek cukup padat, sehingga petugas menerapkan contraflow di ruas tol arah Jakarta pada arus balik libur Natal atau Minggu (28/12).
Jasamarga memperpanjang contraflow di Tol Jakarta–Cikampek saat libur Nataru untuk mengurai kepadatan arus kendaraan arah Cikampek.
Korlantas Polri bersama Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhun) Aan Suhanan sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan rekayasa lalu lintas.
