Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Ruas Tol Jakarta-Cikampek

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
INSIDEN mobil terbakar terjadi di ruas Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek pada Kamis (19/3) pagi, diduga akibat korsleting arus listrik. Peristiwa tersebut berlangsung di KM 40+200 sekitar pukul 08.40 WIB, saat sebuah mobil yang melaju dari arah Jakarta tiba-tiba terbakar sehingga memicu respons cepat petugas untuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian.
Senior Manager Representative Office 1 Jalan Tol Jakarta-Cikampek Amri Sanusi mengungkapkan, setelah mendapatkan informasi, petugas mobile customer service segera melakukan aksi cepat evakuasi.
“Insiden ini melibatkan kendaraan (KR) semula melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek. Berdasarkan keterangan petugas, KR mengalami konsleting arus listrik sehingga menyebabkan KR terbakar,” jelas Amri dalam keterangan resmi, Kamis (19/3).
Hingga saat ini, proses pemadaman dan evakuasi KR di lokasi kejadian masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Pengaturan lalu lintas serta pengamanan area kejadian dilakukan guna memastikan arus kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan terkendali.
Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut.
"Kami memohon maaf dan mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati selama berkendara," ucapnya.
Pengendara yang melakukan mudik diminta mempersiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan. Pengguna jalan juga diimbau untuk beristirahat di rest area apabila merasa lelah agar perjalanan tetap aman hingga tujuan. (H-4)
