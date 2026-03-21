Hari Pertama Lebaran 2026, Kota Depok Dilanda Kemacetan Padat di Sejumlah Titik

HARI pertama Lebaran 2026, arus lalu lintas di Kota Depok, Jawa Barat, mengalami kemacetan padat di sejumlah titik strategis. Pantauan pada Sabtu siang (21/3/2026) menunjukkan kepadatan kendaraan di Jalan Raya Sawangan, Jalan Nusantara Kecamatan Pancoran Mas, Jalan Raya Mochtar Kecamatan Sawangan, dan Jalan Kuba Emas Kecamatan Limo, hingga menyebabkan kemacetan parah.

“Arus mudik lokal hari pertama Lebaran mengalami kemacetan di beberapa titik Kota Depok padat. Kepadatan lalu lintas di jalur lokal akibat mudik lokal,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Ari Manggala Harahap.

Petugas Dishub Kota Depok dikerahkan di berbagai titik rawan kemacetan sejak pagi, siang, hingga sore untuk mengatur lalu lintas. “Pengamanan ini untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di lokasi padat dan penguraian antrean kendaraan. Dishub Kota Depok mengerahkan puluhan personel di titik rawan padat,” ujarnya.

Pengaturan arus lalu lintas dilakukan dalam beberapa shift untuk memantau situasi secara real-time. Selain pengaturan manual, petugas juga menertibkan parkir liar guna memaksimalkan kelancaran kendaraan.

Kemacetan juga terjadi di jalur wisata karena warga melakukan silaturahmi atau menuju destinasi wisata terdekat sehingga menambah volume kendaraan. “Kemacetan lokal terjadi karena warga setempat melakukan silaturahmi atau menuju destinasi wisata terdekat menjadikan beban volume kendaraan menambah,” ucap Ari.

Tren libur Lebaran 2026 membuat tempat-tempat wisata di Kota Depok banyak dikunjungi warga. “Alun-alun wilayah timur, Alun-alun di wilayah barat, termasuk situ-situ (danau), dan pekuburan, menjadi salah satu primadona tujuan wisata warga Kota Depok dengan pengunjung mencapai ribuan orang pada hari pertama Lebaran,” tambahnya.

Ari juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap barang berharga dan pengawasan anak-anak. “Kami mengimbau waspada tinggi terhadap pengawasan anak. Pengawasan anak, wajib ditingkatkan karena keramaian berisiko memicu anak terpisah (hilang). Orang tua diimbau melakukan pengawasan di area bermain, pastikan anak tidak bermain tanpa pengawasan,” pungkasnya. (KG/I-1)